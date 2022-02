La fotógrafa de 94 años Lisl Steiner viaja a España por los Niños de América

Ana Mengotti Miami, 24 feb A sus 94 años, la reconocida fotoperiodista Lisl Steiner, que captó con su cámara a John Kennedy, Pelé y Louis Armstrong, entre otras figuras del siglo XX, está lista para viajar a España y mostrar el proyecto sobre la infancia que inició en 1959 inspirada en los poemas de la chilena Gabriela Mistral. Nacida en Austria en 1927, emigrada a Argentina con su familia once años después y desde hace décadas residente en el estado de Nueva York, Steiner es la figura principal de PhotoAlicante 2022, el festival internacional de fotografía de esa ciudad española. De la mano del Museo de Arte Contemporáneo de Doral (DORCAM), una ciudad del área metropolitana de Miami, Steiner presentará a partir del 3 de marzo en PhotoAlicante una selección de sus fotografías de "Niños de las Américas", un proyecto que cruzó transversalmente su brillante carrera de fotógrafa y documentalista desde 1959 hasta los años 70, pero nunca hasta ahora pudo exponer. Más de 40 fotografías que muestran la situación de la niñez en los países del continente americano han sido enviadas a Alicante como parte de un lote de unas 70 de otras temáticas y épocas que sirven para armar una suerte de retrospectiva de la obra de Steiner, dice a Efe Marcelo Llobell, director del DORCAM. Él y Leónidas Spinelli Capel, director de PhotoAlicante, son los curadores de la exposición de Steiner, conocida por fotografías como la que tomó de las botas del revolucionario cubano Fidel Castro en 1957, antes de su llegada al poder, o las del funeral del presidente estadounidense John F. Kennedy. HAY QUE MOVERSE, DICE STEINER En los años 50, 60 y 70 retrató a otras figuras de primera fila como Pablo Casals, Carmen Amaya, Gyula Kosice, Pablo Neruda, Louis Armstrong, Pelé, Jorge Luis Borges, Jacqueline Kennedy Onassis, Henri Cartier-Bresson y Andy Warhol. En una conversación con Efe, interrumpida por un percance doméstico que, según le dice a la persona que acudió a ayudarla mientras ella se mantenía al teléfono, podría poner en peligro sus "negativos", Steiner se muestra feliz de hacer la maleta, volver a viajar y hablar ante personas que estén interesadas en escucharla. "Viajar es muy importante, hay que moverse", dice en español esta mujer que "solo" tiene "un año menos que la reina" Isabel II de Inglaterra e irá acompañada de su asistente por muchos años. Los niños son muy importantes para Steiner, que cree que todos merecen una vida hermosa y los define como "el futuro del mundo". Aunque al mismo tiempo dice que para poder desarrollar una carrera como la suya es mejor no tener hijos. "Para poder vivir tu vida", puntualiza. "Significativamente, la cita de Steiner escogida por Ingrid Rockfeller, que lleva doce años trabajando en un documental sobre ella junto a Vivian Winther, para abrir la semblanza que se incluye en el catálogo de la exposición alicantina es: "Mi vida ha sido plena y no me lamento de nada". UN MUNDO DE FOTÓGRAFOS Algo que Steiner nunca imaginó es que los terrícolas acabarían siendo en su mayoría "fotógrafos" debido a los teléfonos celulares. "Fue una muy buena idea poner cámaras" a los celulares, subraya Steiner, quien vive desde hace muchos años en una casa prestada por una amiga en un pueblo del estado de Nueva York. Eso se ha traducido en "millones de dólares ahorrados", dice hablando medio en serio medio en broma. Su problema no es la falta de dinero, sino la acumulación de posesiones, según da a entender durante la charla. "Al final de una vida, hay demasiadas cosas. Uno se ahoga en su propio coleccionismo", subraya una vez que ha revelado que paga al año una cifra de cinco dígitos por un espacio alquilado para almacenarlas. "Hay que dejar el mundo en la forma que uno llega", sentencia sin precisar qué planes tiene al respecto. Por ahora lo que le interesa es pensar en su viaje a España el 1 de marzo y en prepararse para la conferencia con la que abrirá PhotoAlicante el día 3. Está acostumbrada a hablar en público porque en los últimos 20 años ha dado conferencias a jóvenes estudiantes de fotografía en una escuela universitaria de su país natal. A esas conferencias han asistido más de 900 jóvenes, dice con orgullo y menciona a una joven de la familia Eastman, la fundadora de la firma Kodak, a la que dice estar "muy unida". La exposición "The Intuitive Lense of Lisl Steiner" (El lente intuitivo de Lisl Steiner)" estará abierta del 3 de marzo al 11 de abril de 2022 en el Museo de la Universidad de Alicante (MUA). En Argentina, el país al que su familia y ella se dirigieron huyendo del nazismo, Steiner estudió artes y se interesó en principio por el cine, aunque finalmente descubrió que su gran pasión era, y sigue siendo, la fotografía. De Argentina se trasladó a los Estados Unidos, con su distintivo enfoque fotográfico, una personalidad única y una energía extraordinaria, que aún conserva a sus 94 años. Steiner ha desarrollado un prolífico trabajo fotográfico bajo preceptos muy libres. "Me atrajo la idea del pintor español Juan Gris, quien dijo una vez que la mayor libertad está en la improvisación", señala en una cita recogida en el catálogo. EFE ar/jip/rrt (foto