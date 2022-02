Jueza de caso Maxwell ordena interrogar a un jurado pero no repetir el juicio

Nueva York, 24 feb La jueza del caso Ghislaine Maxwell, la británica encontrada culpable de varios cargos de abuso sexual contra menores cometidos en el domicilio del magnate Jeffrey Epstein, ordenó este jueves interrogar a un polémico miembro del jurado que en diciembre la declaró culpable, pero no habrá repetición del juicio como quería la defensa de Maxwell. Un documento hecho público hoy por el tribunal convoca al "miembro número 50" del jurado en la mañana del próximo 8 de marzo, en una audiencia que la jueza Alison Nathan ordena sea pública. Sin embargo, la orden de la magistrada niega expresamente a la defensa el pedido de una audiencia a los demás miembros del jurado (once), como niega una audiencia de "investigación de pruebas preliminares". El "miembro número 50" saltó a la fama cuando, tras celebrarse el juicio a Maxwell, dio varias entrevistas en las que reconoció haber sido víctima de abusos sexuales en su infancia y haber sacado ese tema a colación durante las deliberaciones del jurado. Al conocerse estas entrevistas, la defensa pidió que se invalidara su testimonio y que se repitiera el juicio por haber supuestamente influido en la opinión de los demás miembros del jurado. La jueza considera que lo que está ahora en duda es "la exactitud de sus respuestas durante la selección del jurado", en referencia a que todo jurado potencial es preguntado si puede tener, por su experiencia pasada, prejuicios que le impidan pronunciar un veredicto con total neutralidad. Maxwell, de 60 años, espera ahora a escuchar su veredicto, fijado para el 28 de junio, y se enfrenta a un máximo de 65 años de prisión. Su defensa ha considerado que es una especie de chivo expiatorio del sistema judicial estadounidense por no haber podido juzgar al acusado principal de los casos de abuso sexual, su amigo Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una celda antes de ser juzgado. Otro notorio implicado en aquellos casos, el príncipe Andrés de Inglaterra, también amigo de Epstein y acusado de haber violado a una menor de edad en al menos tres ocasiones, se va a librar del juicio tras haber alcanzado un acuerdo económico con la denunciante Virginia Giuffre, quien según los medios británicos recibirá 12 millones de libras (14 millones de euros) por renunciar al juicio. EFE fjo/laa