Jueves, 24 de febrero de 2022 (24.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== RUSIA Rusia ataca Ucrania por todos los flancos y se acerca a Kiev Moscú (EFE).-Rusia invadió hoy Ucrania desde todos los flancos, por el este, el sur y el norte, y se acerca ya a Kiev, con el argumento de "desmilitarizar" el país vecino y defenderse de los "riesgos de seguridad" que, cree, han surgido por el rechazo de EEUU y OTAN a su exigencia de no acercarse más a sus fronteras. Lo que temían Occidente y Ucrania desde hace meses por el despliegue de más de 150.000 soldados rusos alrededor de Ucrania, ocurrió finalmente este jueves con el anuncio poco antes de las 06.00 hora de Moscú (03.00 GMT) del presidente ruso, Vladímir Putin, quien ordenó una "operación militar especial" en Ucrania. Horas antes, el jefe del Kremlin recibió una solicitud de ayuda militar de los líderes de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, cuya independencia reconoció el lunes y a cuyos ciudadanos ha entregado más de 700.000 pasaportes rusos. El Ejército ruso ocupa la antigua central nuclear de Chernobil en Ucrania. SITUACÓN Ucrania pide ayuda ante ofensiva rusa y se moviliza para defenderse Kiev/Slaviansk (Ucrania) Ucrania clamó hoy por la ayuda de la comunidad internacional ante la ofensiva de Rusia, país con el que rompió sus relaciones tras el ataque de esta madrugada, al tiempo que declaró la ley marcial en medio de otras medidas para defenderse de la agresión. "Si ustedes, estimados líderes europeos, líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos ayudan, y no nos ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas", alertó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un discurso emitido en Facebook. Zelenski dijo que para parar a Moscú se necesitan unas sanciones más "efectivas" de las que han sido impuestas hasta ahora contra el Gobierno ruso. Zelenski, firmó hoy el decreto sobre la movilización general de todas las personas en edad de servir en el Ejército. El Ejército ucraniano resiste a duras penas la invasión rusa en todos los frentes, desde las inmediaciones de la capital, Kiev, hasta la línea de separación del Donbás, la frontera con la península de Crimea y la costa del mar Negro. Después de unos momentos de zozobra cuando los misiles rusos destruían esta mañana bases y aeródromos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ordenó causar "las mayores pérdidas posibles al invasor" ruso. EE.UU. Biden golpea la banca rusa para convertir a Putin en un "paria" internacional Washington El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este jueves sanciones a los dos principales bancos rusos y prometió que convertirá en un "paria" internacional a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, tras su invasión de Ucrania. La respuesta inmediata de Estados Unidos al ataque ruso incluyó también una orden de enviar 7.000 militares estadounidenses más a Alemania, además de la expulsión del ministro consejero de la embajada rusa en Washington, Serguéi Trepelkov."Putin eligió esta guerra, y ahora su país y él sufrirán las consecuencias", afirmó el mandatario estadounidense en un discurso en la Casa Blanca. ONU EEUU quiere aislar a Rusia con una resolución que Moscú vetará en el Consejo Naciones Unidas Estados Unidos preparó una resolución para condenar "en los términos más contundentes" el ataque de Rusia contra Ucrania lanzado en las últimas horas, y aunque es muy difícil que salga adelante por el derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, Washington pretende que se ponga en evidencia "su aislamiento" internacional. Un alto funcionario estadounidense explicó este jueves, en conversación con los periodistas, que su país está haciendo circular el proyecto de resolución no solo entre los miembros del Consejo para que lo voten mañana viernes, sino también entre los países aliados —citó a la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Japón y Australia—, todo ello como "un primer paso" que precederá a otra acción similar en la Asamblea General, donde Moscú no tiene derecho de veto. OTAN Scholz insta a Putin a "no subestimar" la determinación defensiva de OTAN Berlín El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió hoy al presidente ruso, Vladimir Putin, que no debe "subestimar" la determinación de la OTAN de defender a todos sus miembros, al tiempo que le instaba a retirar a sus tropas de Ucrania y revocar el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucraniana del Donbás. Tanto Europa "como nuestros aliados americanos" están determinados a "impedir" que el conflicto se extienda a otras partes del continente, afirmó el canciller alemán en aparente alusión a los países bálticos, Polonia, Eslovaquia o Rumanía. UE Líderes de la UE reunidos en una cumbre para responder al ataque ruso a Ucrania Bruselas Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europa (UE) están reunidos esta noche en una cumbre destinada a responder a la invasión militar rusa de Ucrania y a acordar un nuevo paquete de sanciones dirigidas a sectores estratégicos de la economía rusa. Los Veintisiete condenaron de forma unánime la agresión rusa y se mostraron dispuestos a responder con la máxima dureza a su llegada a una reunión extraordinaria que fue convocada ayer, antes del ataque, a raíz del reconocimiento de Moscú a los separatistas del este de Ucrania que le valió una primera ronda de sanciones. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las nuevas sanciones financieras que la Unión Europea (UE) va a adoptar contra Moscú por la invasión de Ucrania “suprimirán el crecimiento económico” de Rusia. NICARAGUA Presidente de la Duma rusa en Managua: Rusia invadió Ucrania para prevenir guerra a gran escala Managua El presidente de la Duma Estatal (cámara baja del parlamento) de Rusia, Vyacheslav Volodin, dijo este jueves en Managua que la invasión rusa a Ucrania pretende "prevenir una guerra a gran escala", y minimizó las sanciones impuestas por los Estados Unidos tras el operativo militar. Volodin agradeció al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por ser uno de los primeros dirigentes en respaldar a Rusia en el reconocimiento unilateral de los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk (Ucrania oriental), incluido el apoyo militar ruso. Volodin llegó a Managua procedente de Cuba, donde recibió el respaldo político de La Habana ante la "injerencia" e "histeria propagandística" de EE.UU. y las potencias occidentales por la crisis en Ucrania. MERCADOS La Bolsa rusa cierra con una caída del 33,28 % por la ofensiva militar Moscú El índice MOEX de la Bolsa de rusa concluyó este jueves con un descenso del 33,28 % en la primera jornada de la guerra que lanzó Rusia contra Ucrania y las sanciones occidentales contra el mercado financiero y la deuda soberana. Tanto el Banco Central de Rusia (BCR) como el Gobierno ruso tuvieron que emitir sendos comunicados para intentar tranquilizar a los inversores. además la tensión disparó los precios de materias primas energéticas, presiona al alza los activos tradicionalmente considerados un refugio seguro para las inversiones, como el oro y la deuda pública. ------------------------------ IRÁN JUSTICIA Los presos occidentales en Irán, víctimas de "juegos políticos" Teherán Al menos una docena de ciudadanos con doble nacionalidad iraní cumplen penas de prisión en Irán acusados de espionaje o propaganda contra el sistema, mientras la comunidad internacional considera que son usados por Teherán para lograr concesiones o canjes de presos. Espionaje, propaganda contra el sistema y colusión contra la seguridad nacional son los cargos más comunes que han llevado entre rejas a la británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, al iraní-estadounidense Baquer Namazi o al francés Benjamin Brière, uno de los pocos presos con una sola nacionalidad. EEUU CONSERVADORES Biden y las elecciones, en la mira del foro CPAC de conservadores en Florida Miami La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra anualmente desde 1974, comienza hoy en Orlando (Florida) con la vista puesta en la elecciones intermedias de este año y la intervención del expresidente Donald Trump este sábado como el plato fuerte. En la amplia temática que abarca el programa no está incluida, por razones obvias, la operación militar rusa en Ucrania, que, según Trump, ha sido propiciada por la "debilidad" del Gobierno del actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. R.UNIDO MONARQUÍA La familia real viaja a diferentes países con motivo del Jubileo de Isabel II Londres Los principales miembros de la familia real británica visitarán varios países del mundo para conmemorar el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, que el pasado 6 de febrero cumplió 70 años en el trono, anunció este jueves el palacio de Buckingham. El príncipe Carlos, heredero al trono, y su esposa Camilla, duquesa de Cornualles, viajarán a la vecina República de Irlanda entre el 23 y el 25 de marzo, mientras que el príncipe Guillermo y Catalina, duques de Cambridge, se desplazarán a las antiguas colonias de Belice, Jamaica y las Bahamas del 19 al 26 del próximo mes. CHINA TAIWÁN Taiwán se defenderá de "guerra cognitiva" con Pekín, asegura su presidenta Pekín La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, condenó anoche en su cuenta de Twitter las acciones rusas por "atentar contra la soberanía ucraniana", al tiempo que aseguraba que la isla "reforzará su respuesta a la guerra cognitiva". "Pekín podría aprovechar la situación en Ucrania para comenzar una guerra cognitiva con Taiwán que convenza a los habitantes de la isla de que Estados Unidos no honraría su compromiso de defenderla", advirtió un funcionario de la seguridad nacional taiwanesa a la agencia local CNA. ============ CORONAVIRUS ============ TURISMO OMS y OMT acuerdan colaborar en la recuperación del turismo tras la pandemia Ginebra La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) anunciaron este juueves que colaborarán en la recuperación del sector turístico a medida que se reduce la pandemia de covid-19, tras el encuentro mantenido por sus máximos responsables en Ginebra. Ambas organizaciones se unirán en la construcción de "un sistema de confianza global" que reimpulse los viajes, destacaron en un comunicado tras una reunión el martes día 22 entre el secretario general de OMT, Zurab Pololikashvili, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. EE.UU. Hispanos en EEUU, rezagados en refuerzo anticovid pese a mejora en vacunación Atlanta (EE.UU.) Los hispanos son el grupo étnico que menos se ha aplicado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, a pesar de que las tasas de inmunización contra el virus han mejorado de manera significativa en esta comunidad, según cifras divulgadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Sólo 37,9 % de los latinos mayores de 12 años ha recibido el refuerzo, porcentaje considerablemente menor que el de los blancos, que registran un 56,7 %, los asiáticos, con 64,8 %, y los afroamericanos, con 41,2 %, de acuerdo con los CDC. PORTUGAL Portugal elimina el confinamiento para contactos de alto riesgo Lisboa Portugal eliminará el confinamiento para contactos de alto riesgo y limitará las cuarentenas a los casos positivos, confirmó hoy la Dirección General de Salud (DGS) lusa. Los contactos de alto riesgo deben hacerse un test de antígenos pero, si es negativo, no precisarán aislamiento, aunque las pruebas deben repetirse entre 3 y 5 días después de la exposición a un positivo. BRASIL Muertes por covid se mantienen por el millar en Brasil pese a caída de casos Río de Janeiro Brasil, uno de los tres países más castigados por la pandemia de la covid-19, reportó este jueves 971 nuevas víctimas fatales por la covid-19 y sumó 83.340 positivos, en momentos en que los contagios por el virus continúan cediendo, pero las muertes se mantienen por el millar diario. El gigante suramericano acumula 647.390 fallecidos y 28.578.647 casos confirmados, desde que el virus llegó al país, a finales de febrero de 2020. EFE cd