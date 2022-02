Jueves, 24 de febrero de 2022 (20.00 GMT)

UCRANIA GUERRA ============== RUSIA - Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó este jueves una amplia operación militar contra Ucrania, con ataques aéreos contra numerosas instalaciones militares del país y una invasión terrestre a lo largo de la frontera con miles de soldados que avanzan hacia Kiev. (foto) (audio) (vídeo) (Se ha enviado el discurso del presidente ruso en el que anuncia la operación militar así como una pieza sobre sus consideraciones "históricas" para justificarla) SITUACIÓN - Kiev - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, decretó la movilización general de las tropas ucranianas por la guerra que inició este jueves Rusia contra el país. (foto) (vídeo) (audio) (Se ha enviado un resumen de lo que ha ido sucediendo en Ucrania con la invasión rusa) DONBÁS - Slaviansk (Ucrania) - El Ejército ucraniano resiste a duras penas la invasión rusa en todos los frentes, desde las inmediaciones de la capital hasta la línea de separación del Donbás, la frontera con la península de Crimea y la costa del mar Negro. Por Ignacio Ortega (enviado especial) (ENVIADA) (foto) (vídeo) (Se han enviado resúmenes de lo acontecido hasta ahora tanto de las operaciones militares como las reacciones internacionales). EEUU - Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar en un discurso la "fuerte" respuesta y las nuevas consecuencias que afrontará Rusia tras el ataque "injustificado" contra Ucrania iniciado en la madrugada del jueves. (foto) (video) (audio) UE - Bruselas - Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea exigieron este jueves a Rusia el cese de todas las operaciones militares en Ucrania y la retirada de sus tropas de este territorio, en un comunicado conjunto horas antes de la reunión de emergencia que celebrarán esta noche en Bruselas. (foto) (vídeo) (audio) (Se ha enviado un resumen de reacciones europeas) OTAN - Bruselas - La OTAN activó este jueves sus planes de defensa para reforzarse en el este de Europa ante la “grave amenaza” para la seguridad euroatlántica que supone la invasión rusa de Ucrania, pero dejó claro que no se plantea enviar tropas a ese país, socio pero no miembro de la Alianza.(ENVIADA) (foto) (vídeo) (audio) (Algunos países han pedido que se aplique el artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas entre los aliados para estudiar de manera conjunta todo el impacto que pueda tener la invasión rusa de Ucrania) G7 - Berlín - El grupo de las siete grandes potencias -el G7- condenó hoy el la invasión de Ucrania por Rusia como una "amenaza al orden internacional" y prometió una respuesta contundente y cohesionada ante una crisis cuyos efectos repercutirán "más allá de Europa". (ENVIADA) ONU - Naciones Unidas -Estados Unidos ha preparado una resolución para condenar "en los términos más contundentes" el ataque de Rusia contra Ucrania lanzado en las últimas horas, y aunque es muy difícil que salga adelante por el derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad, Washington pretende que se ponga en evidencia "su aislamento" internacional. Por Javier Otazu (ENVIADA) (foto) (video) CHINA - Pekín - China evita condenar el ataque de Rusia a Ucrania al tiempo que pide una salida diplomática a la crisis y pone énfasis en salvaguardar la soberanía de los estados, un encaje de piezas complicado después de que el presidente chino, Xi Jinping, profundizara su alianza con Vladímir Putin hace apenas unas semanas. Por Jesús Centeno (ENVIADA) MERCADOS - Redacción Internacional - Las grandes bolsas mundiales viven una sesión de números rojos, después de que Rusia haya iniciado un ataque militar sobre Ucrania, y que ya han anticipado esta madrugada los principales mercados bursátiles asiáticos, con caídas del 1,81 % en Tokio y superiores al 3 % en las bolsas chinas. PETRÓLEO - Londres - El petróleo Brent para entrega en abril superó este jueves la barrera de los 100 dólares en el mercado de futuros Londres, tocando máximos no vistos en siete años, después de que Rusia lanzase esta mañana una ofensiva sobre Ucrania. (ENVIADA) --------------------------------------- GUATEMALA JUSTICIA - Ciudad de Guatemala - Un tribunal guatemalteco dictará sentencia contra el exmilitar José Manuel Castañeda Aparicio, acusado de la desaparición forzada en un poblado en el norte del territorio de tres líderes sociales durante el conflicto armado interno (1960-1996). (audio) ARGENTINA DEFENSA - Buenos Aires - Argentina ha impulsado un conjunto de proyectos para fortalecer su presencia y actividad en la Antártida y el Atlántico sur continuando con sus reclamos de soberanía y para ponerse al día ante el mayor interés que despierta la zona en términos económicos y políticos. (ENVIADA) (foto) (video) EEUU MÚSICA - Miami (EEUU) - La 34ª edición del Premio Lo Nuestro reúne en una gala en Miami al "quien es quien" de la música latina, entre candidatos a los galardones y artistas invitados, y rinde también homenaje al fallecido "rey de las rancheras" Vicente Fernández. (foto) (video) Crónicas ------------- IRÁN JUSTICIA - Teherán - Al menos una docena de ciudadanos con doble nacionalidad iraní cumplen penas de prisión en Irán acusados de espionaje o propaganda contra el sistema, mientras la comunidad internacional considera que son usados por Teherán para lograr concesiones o canjes de presos. Por Jaime León (ENVIADA) (Recursos de archivo en la fototeca.com: Cod. 13883246, 13849315 y otros) COLOMBIA CONFLICTO - Saravena (Colombia) - Vidrios rotos, edificios destruidos y barricadas improvisadas en las calles forman el paisaje de Saravena, un pueblo colombiano del departamento de Arauca donde la guerra entre el ELN y disidencias de las FARC se ha cobrado este año la vida de al menos 45 personas. Por Jorge Gil Ángel (ENVIADA) (foto) (video) CHILE PALEONTOLOGÍA - Aysén (Chile) - Desde que fue descubierto por un niño de tan solo siete años hace casi dos décadas y tildado en 2015 por la prestigiosa revista "Nature" como el mejor hallazgo jurásico del siglo, el "Chilesaurus" se ha convertido en la estrella paleontológica de Aysén, una de las regiones más aisladas y australes de Chile. Por María M.Mur (ENVIADA) (foto)(video) R.DOMINICANA PREHISTORIA - San Cristóbal (R.Dominicana)- Los pueblos taínos e igneris creían que el sol y la luna salían de las Cuevas de Pomier para colocarse en el cielo, y siglos después sus pinturas rupestres podrían procurarle a este sitio arqueológico el título de capital prehistórica de las Antillas. Por María Montecelos (ENVIADA) (foto) (video) Entrevistas -------------- TEARS FOR FEARS - Londres - Tears For Fears, la icónica banda británica de new wave, reaparece este viernes tras casi dos décadas con un nuevo álbum, "The Tipping point", un trabajo que "sincroniza" las experiencias convulsas que han sacudido al mundo en los últimos años con sus propios traumas personales. Por Patricia Rodríguez (ENVIADA) (vídeo) (foto) CAFE OIC - Río de Janeiro - Los precios internacionales del café, que en 2019 sufrieron una caída histórica y en 2022 han llegado a niveles récord, sólo se "acomodarán" en 2023, afirmó en entrevista a Efe la brasileña Vanusia Nogueira, elegida este mes como nueva presidenta de la Organización Internacional del Café (OIC). Carlos A. Moreno (ENVIADA) (vídeo) DANNY RAMÍREZ - Los Ángeles (EE.UU.) - A sus 29 años, Danny Ramírez es uno de los latinos con más proyección en Hollywood: Fichó por Marvel en la serie "The Falcon & the Winter Soldier", protagonizará el regreso de "Top Gun" con Tom Cruise y, entretanto, estrena "No Exit". "Quiero trabajar pero no ser famoso", asegura él. Por Javier Romualdo (foto)(video)