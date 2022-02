Jueves, 24 de febrero de 2022 (18.00 GMT)

=============== UCRANIA GUERRA =============== SITUACIÓN Rusia ataca Ucrania en una operación militar a gran escala Moscú El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala contra Ucrania, con ataques aéreos y una invasión terrestre con miles de soldados que avanzan por varios frentes hacia Kiev. Putin advirtió además a Occidente que "nadie debería tener dudas de que el ataque directo contra Rusia conducirá a una derrota y consecuencias devastadoras para un potencial agresor", en un claro aviso sobre su potencial nuclear. UCRANIA Zelenski dice que Rusia tomó el aeródromo cerca de Kiev Kiev El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo hoy que Rusia tomó el aeródromo de Hostomel, a 35 kilómetros de Kiev, en el marco de la operación militar anunciada por el presidente de Rusia. "Las fuerzas de desembarco enemigas en Hostomel están siendo bloqueadas, las tropas (ucranianas) recibieron la orden de aniquilarlas", declaró en un mensaje difundido por la Presidencia ucraniana. UCRANIA El Ejército ruso ocupa la antigua central nuclear de Chernobil en Ucrania Kiev El Ejército de Rusia, que inició hoy una operación militar contra Ucrania, se ha hecho con el control de la antigua central nuclear de Chernobil tras fuertes combates contra las Fuerzas Armadas ucranianas. "Tras un cruento combate perdimos el control de Chernobil", afirmó el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijaíl Podoliak, citado por la agencia UNIAN. EE.UU. Biden promete que el G7 impondrá sanciones "devastadoras" a Rusia Washington El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este jueves que ha acordado con sus aliados en el G7, el grupo de las siete grandes potencias mundiales, imponer paquetes de sanciones que serán "devastadoras" para Rusia tras su invasión de Ucrania. "Esta mañana me reuní con mis homólogos del G7 para conversar sobre el ataque injustificado del presidente (ruso, Vladímir) Putin a Ucrania", escribió Biden en su cuenta oficial de Twitter. EEUU EEUU cree que Rusia planea tomar Kiev y "decapitar" al Gobierno de Ucrania Washington Los ataques a Ucrania son "la fase inicial de una invasión a gran escala" que tiene como objetivo tomar Kiev y "decapitar" al Gobierno del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves un alto funcionario de Defensa estadounidense. Estados Unidos calcula que esta madrugada se lanzaron más de 100 misiles sobre Ucrania desde Rusia y Bielorrusia, y que hubo unos 75 aviones rusos implicados. OTAN Scholz insta a Putin a "no subestimar" la determinación defensiva de OTAN Berlín El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió hoy al presidente ruso, Vladimir Putin, que no debe "subestimar" la determinación de la OTAN de defender a todos sus miembros, al tiempo que le instaba a retirar a sus tropas de Ucrania y revocar el reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región oriental ucraniana del Donbás. Tanto Europa "como nuestros aliados americanos" están determinados a "impedir" que el conflicto se extienda a otras partes del continente, afirmó el canciller alemán en aparente alusión a los países bálticos, Polonia, Eslovaquia o Rumanía. UE Von der Leyen: "Las sanciones de la UE suprimirán el crecimiento de Rusia" Bruselas La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este jueves que las nuevas sanciones financieras que la Unión Europea (UE) va a adoptar contra Moscú por la invasión de Ucrania “suprimirán el crecimiento económico” de Rusia. “Estas sanciones suprimirán el crecimiento económico de Rusia, incrementarán los costes de endeudamiento, aumentarán la inflación, intensificarán la salida de capitales y erosionarán de forma gradual su base industrial”, aseguró en una rueda de prensa. PETRÓLEO El petróleo de Texas se dispara un 7,5 % y supera los 99 dólares Nueva York El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se disparó un 7,5 % este jueves en la apertura y superó los 99 dólares tras comenzar la ofensiva de Rusia contra Ucrania la pasada noche. A las 9.05 hora local (14.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en marzo sumaban 6,95 dólares respecto al cierre anterior, situándose en 99,05. MERCADOS La Bolsa rusa cierra con una caída del 33,28 % por la ofensiva militar Moscú El índice MOEX de la Bolsa de rusa concluyó este jueves con un descenso del 33,28 % en la primera jornada de la guerra que lanzó Rusia contra Ucrania y las sanciones occidentales contra el mercado financiero y la deuda soberana. Tanto el Banco Central de Rusia (BCR) como el Gobierno ruso tuvieron que emitir sendos comunicados para intentar tranquilizar a los inversores. ------------------------------ IRÁN JUSTICIA Los presos occidentales en Irán, víctimas de "juegos políticos" Teherán Al menos una docena de ciudadanos con doble nacionalidad iraní cumplen penas de prisión en Irán acusados de espionaje o propaganda contra el sistema, mientras la comunidad internacional considera que son usados por Teherán para lograr concesiones o canjes de presos. Espionaje, propaganda contra el sistema y colusión contra la seguridad nacional son los cargos más comunes que han llevado entre rejas a la británica-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, al iraní-estadounidense Baquer Namazi o al francés Benjamin Brière, uno de los pocos presos con una sola nacionalidad. EEUU CONSERVADORES Biden y las elecciones, en la mira del foro CPAC de conservadores en Florida Miami La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra anualmente desde 1974, comienza hoy en Orlando (Florida) con la vista puesta en la elecciones intermedias de este año y la intervención del expresidente Donald Trump este sábado como el plato fuerte. En la amplia temática que abarca el programa no está incluida, por razones obvias, la operación militar rusa en Ucrania, que, según Trump, ha sido propiciada por la "debilidad" del Gobierno del actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. R.UNIDO MONARQUÍA La familia real viaja a diferentes países con motivo del Jubileo de Isabel II Londres Los principales miembros de la familia real británica visitarán varios países del mundo para conmemorar el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, que el pasado 6 de febrero cumplió 70 años en el trono, anunció este jueves el palacio de Buckingham. El príncipe Carlos, heredero al trono, y su esposa Camilla, duquesa de Cornualles, viajarán a la vecina República de Irlanda entre el 23 y el 25 de marzo, mientras que el príncipe Guillermo y Catalina, duques de Cambridge, se desplazarán a las antiguas colonias de Belice, Jamaica y las Bahamas del 19 al 26 del próximo mes. CHINA TAIWÁN Taiwán se defenderá de "guerra cognitiva" con Pekín, asegura su presidenta Pekín La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, condenó anoche en su cuenta de Twitter las acciones rusas por "atentar contra la soberanía ucraniana", al tiempo que aseguraba que la isla "reforzará su respuesta a la guerra cognitiva". "Pekín podría aprovechar la situación en Ucrania para comenzar una guerra cognitiva con Taiwán que convenza a los habitantes de la isla de que Estados Unidos no honraría su compromiso de defenderla", advirtió un funcionario de la seguridad nacional taiwanesa a la agencia local CNA. ============ CORONAVIRUS ============ TURISMO OMS y OMT acuerdan colaborar en la recuperación del turismo tras la pandemia Ginebra La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) anunciaron este juueves que colaborarán en la recuperación del sector turístico a medida que se reduce la pandemia de covid-19, tras el encuentro mantenido por sus máximos responsables en Ginebra. Ambas organizaciones se unirán en la construcción de "un sistema de confianza global" que reimpulse los viajes, destacaron en un comunicado tras una reunión el martes día 22 entre el secretario general de OMT, Zurab Pololikashvili, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hispanos en EEUU, rezagados en refuerzo anticovid pese a mejora en vacunación Atlanta (EE.UU.) Los hispanos son el grupo étnico que menos se ha aplicado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, a pesar de que las tasas de inmunización contra el virus han mejorado de manera significativa en esta comunidad, según cifras divulgadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Sólo 37,9 % de los latinos mayores de 12 años ha recibido el refuerzo, porcentaje considerablemente menor que el de los blancos, que registran un 56,7 %, los asiáticos, con 64,8 %, y los afroamericanos, con 41,2 %, de acuerdo con los CDC. SUDÁFRICA Tres de cada cuatro sudafricanos pudo haber pasado la covid antes de ómicron Johannesburgo Hasta tres de cada cuatro sudafricanos pudo haber estado infectado de covid-19 antes de la irrupción de ómicron en noviembre de 2021, algo que podría haber contribuido a la escasa gravedad que revistió la última ola de contagios, según un estudio difundido este jueves. El informe fue elaborado por la Unidad de Investigación en Vacunas y Enfermedades Contagiosas de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo) a partir de datos recopilados en la región de Gauteng, donde están Johannesburgo y Pretoria y donde vive aproximadamente un cuarto de la población del país. PORTUGAL Portugal elimina el confinamiento para contactos de alto riesgo Lisboa Portugal eliminará el confinamiento para contactos de alto riesgo y limitará las cuarentenas a los casos positivos, confirmó hoy la Dirección General de Salud (DGS) lusa. Los contactos de alto riesgo deben hacerse un test de antígenos pero, si es negativo, no precisarán aislamiento, aunque las pruebas deben repetirse entre 3 y 5 días después de la exposición a un positivo. efe int -pddp/ie