Jueves 24 de febrero de 2022, 12.00 a.m. EST

(agrega CORONAVIRUS LATINOS) UCRANIA CRISIS EEUU - Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar en un discurso la "fuerte" respuesta y las nuevas consecuencias que afrontará Rusia tras el ataque "injustificado" contra Ucrania iniciado en la madrugada del jueves. (foto) (video) UCRANIA CRISIS ONU - Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad se reúne de nuevo de forma urgente, convocado por Estados Unidos y Francia, en busca de una resolución de condena al ataque lanzado en la noche por tropas rusas, aunque es imposible que salga adelante debido al poder de veto con que cuenta Rusia. (foto) (video) CORONAVIRUS LATINOS - Atlanta (GA) - Los hispanos son el grupo étnico que menos se han aplicado la dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19, a pesar de que las tasas de inmunización contra el virus han mejorado de manera significativa en esta comunidad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). DANNY RAMÍREZ - Los Ángeles - A sus 29 años, Danny Ramírez es uno de los latinos con más proyección en Hollywood: Fichó por Marvel en la serie "The Falcon & the Winter Soldier", protagonizará el regreso de "Top Gun" con Tom Cruise y, entretanto, estrena "No Exit". "Quiero trabajar pero no ser famoso", asegura él. Por Javier Romualdo EEUU MÚSICA - Miami - La 34ª edición del Premio Lo Nuestro reúne en una gala en Miami al "quien es quien" de la música latina, entre candidatos a los galardones y artistas invitados, y rinde también homenaje al fallecido "rey de las rancheras" Vicente Fernández. Por Alicia Civita (foto) (video) LISL STEINER - Miami, - A sus 94 años la reconocida fotoperiodista Lisl Steiner, que captó con su cámara a John Kennedy, Fidel Castro y Louis Armstrong, entre otras figuras del siglo XX, está lista para viajar a España y mostrar las fotografías de un proyecto sobre la infancia que inició en 1959 inspirada en poemas de la Nobel chilena Gabriela Mistral. Por Ana Mengotti (foto)