Jueves, 24 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ============== UCRANIA Biden acusa a Putin de un ataque injustificado y premeditado contra Ucrania Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó hoy al líder ruso, Vladímir Putin, de lanzar un ataque "no provocado e injustificado" contra Ucrania y de apostar por una "guerra premeditada" que provocará pérdidas "catastróficas". "Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de una forma unida y decidida. El mundo hará que Rusia rinda cuentas", señaló Biden en un breve comunicado.Explicó que seguirá la situación desde la Casa Blanca durante la noche y que el jueves por la mañana se reunirá con sus homólogos del G7 antes de dirigirse a los estadounidenses para "anunciar más consecuencias" contra Rusia por "este innecesario acto de agresión contra Ucrania y la paz y seguridad globales". UCRANIA CRISIS Guterres, a Putin: "impida que sus tropas ataquen Ucrania" Naciones Unidas El secretario general de la ONU, António Guterres, apeló este miércoles directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, para que no lance un ataque contra Ucrania, en medio de repetidos informes que apuntan a una invasión inminente."Si efectivamente esa operación se está preparando, sólo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dé una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya", dijo Guterres al abrir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.En un movimiento poco habitual, el jefe de la ONU habló ante el Consejo sin un discurso preparado y, de forma también muy extraordinaria, apeló directamente al líder de una de las grandes potencias internacionales. UCRANIA CRISIS EEUU dice que Rusia está lista para invadir Ucrania y puede ser esta noche Washington El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró este miércoles que Rusia tiene todo listo para lanzar una invasión a Ucrania y podría hacerlo esta misma noche. En una entrevista con el canal NBC, Blinken apuntó que "todo parece estar preparado para que Rusia lleve a cabo una gran agresión contra Ucrania" y preguntado sobre si cree que esa invasión puede tener lugar esta misma noche, aseguró que sí. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que "no puede poner una fecha u hora exacta" a ese movimiento, pero insistió en que "todo está en su lugar para que Rusia proceda". UCRANIA CRISIS El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta misma noche sobre Ucrania Naciones Unidas El Consejo de Seguridad de la ONU celebra esta misma noche una reunión de urgencia sobre Ucrania, la segunda esta semana, tras una petición del Gobierno de Kiev a la luz de los últimos acontecimientos. La cita, que se celebrará en público, arrancó a las 21.30 del miércoles hora de Nueva York (02.30 GMT del jueves). La reunión responde a una solicitud anunciada por el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, "ante el llamamiento por parte de las poderes ocupantes de Donestk y Luhansk para solicitar a Rusia asistencia militar", lo que representa "una mayor escalada" en la crisis, según escribió en su cuenta de Twitter. UCRANIA Ucrania implanta el estado de excepción Kiev El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (CSND) decidió este miércoles instaurar el estado de excepción en todo el país ante la agresión rusa, salvo en las regiones de Donetsk y Lugansk, que ya se encuentran bajo una administración politico-militar. Además, el Gobierno de Ucrania instó este miércoles a los ciudadanos ucranianos que se encuentran en Rusia a abandonar ese país "inmediatamente" ante la intensificación de la agresión rusa contra el país. El estado de excepción fue aprobado entrada la noche por la Rada Suprema o Parlamento de Ucrania. UCRANIA Separatistas del Donbás piden ayuda a Putin para repeler agresión ucraniana Moscú Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk pidieron este miércoles ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin, para "repeler la agresión" militar por parte de Ucrania, según informó el Kremlin. A la hora de recurrir a Rusia, los dirigentes separatistas se basan en los acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua firmados el pasado lunes en el Kremlin después de que Putin reconociera la independencia de ambas repúblicas del este de Ucrania. OSCE Continúan las violaciones del alto el fuego en el Este de Ucrania, según OSCE Viena Las violaciones del alto el fuego continuaron el martes en el Este de Ucrania, un día después de que Rusia reconociera la independencia de las regiones de Lugansk y Donetsk, donde separatistas prorusos se enfrentan desde 2014 al Gobierno central, informó este miércoles la OSCE. En las dos provincias se contabilizaron este martes 1.710 violaciones del alto el fuego en vigor desde hace siete años, pero que nunca se ha cumplido plenamente, entre ellas 1.420 explosiones, informó la misión de observadores que tiene sobre el terreno la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). EE.UU. Biden impone sanciones a las empresas que participan en el Nord Stream 2 Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles sanciones contra las empresas que han participado en la construcción del gasoducto Nord Stream 2, en represalia por las acciones que ha tomado Rusia en el este de Ucrania. Biden informó en un comunicado de que las sanciones afectan a la compañía encargada de la construcción y operación del gaseoducto, Nord Stream 2 AG, y que está registrada en Suiza. "Como he dejado claro, no dudaremos en tomar más acciones si Rusia continúa con su escalada", avisó el mandatario en el comunicado. por otro lado, la Casa Blanca consideró este miércoles que Putin, está "improvisando" y "adaptándose" porque no se esperaba una respuesta unificada de Occidente a sus acciones en el este de Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró en una rueda de prensa que Putin aún se está preparando para invadir Ucrania, pero está adaptando su estrategia. OTAN La OTAN cree que Rusia la está "retando" La Haya El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró este miércoles que el riesgo de conflicto en Ucrania es “real” y Europa se enfrenta al “momento más peligroso para su seguridad en generaciones”, y advirtió que Rusia está “retando” a la Alianza con su actitud en la frontera oriental de Europa. Stoltenberg señaló, en un discurso virtual durante un seminario organizado por Países Bajos sobre el futuro de la OTAN, que “el riesgo de conflicto es real” y explicó que “Moscú está retando sus principios fundamentales de seguridad, como el derecho de la OTAN a proteger y defender a sus aliados y el derecho de toda nación a elegir su camino”, en referencia al debate sobre la entrada de Ucrania a la OTAN. EE.UU. EEUU anuncia inicio de maniobras militares con aliados en el este de Europa Washington El Departamento de Defensa de EE.UU. anunció este miércoles que las fuerzas del país en Europa y África (USAREUR-AF) comenzarán a finales de este mes maniobras militares con sus aliados, que contarán con 13.000 participantes de 13 países. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo en una rueda de prensa que estos ejercicios, llamados "Saber Strike 22" (sablazo 22), se prolongarán durante marzo y que llevaban programados desde hace tiempo. Además, el Pentágono se mostró convencido de que Rusia comenzó su invasión de Ucrania, a la luz de los movimientos que ha adoptado en los últimos días. Según Kirby, Moscú envió soldados adicionales a la zona de Donetsk, en el este de Ucrania, y que estos militares no han avanzado más allá de esta zona. UE Francia pide a la UE prepararse para un posible ataque ruso a Ucrania París Francia considera que la Unión Europea debe estar preparada para un posible ataque militar ruso a Ucrania, con nuevas sanciones y medidas en función de las acciones rusas, dijo este miércoles una fuente del Elíseo. La Unión Europea celebrará mañana, jueves, una cumbre de urgencia en Bruselas para estudiar la crisis, y Francia espera que esa cita muestre unidad y determinación para adoptar unas "líneas de acción común para anticipar y preparar las posibles novedades", avanzó la fuente. DONBÁS El Donbás rechaza la guerra pero Ucrania se prepara para una invasión rusa Slaviansk (Ucrania) La ciudad de Slaviansk, origen hace ocho años de la sublevación armada prorrusa en el Donbás, no quiere saber nada de una guerra con el país vecino, pero el Ejército ucraniano se prepara a marchas forzadas para una invasión rusa. "Veo a la gente con mucho miedo. No quieren una guerra y no ven con buenos ojos que vuelvan de nuevo los milicianos" prorrusos, comentó hoy a Efe Yuri Pidlisnyi, teniente alcalde de Slaviansk. La ciudad se encuentra a unos 70 kilómetros del frente, donde los intercambios de golpes con armamento pesado se suceden desde hace una semana, lo que sumado a la presencia militar rusa en la frontera ha llevado a Kiev a decidir la implantación del estado de excepción en todo el país, salvo en Donetsk y Lugansk, que ya se encuentran bajo una administración politico-militar.

CORONAVIRUS

AMÉRICA

OPS: Muertes por covid en América disminuyen por primera vez en seis semanas

Bogotá

Después de seis semanas consecutivas de aumento de las muertes por coronavirus en el continente americano, la semana pasada se constató una disminución de las defunciones por primera vez desde el comienzo de la llegada de ómicron, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Se reportó una reducción del 9 % en los fallecimientos por la enfermedad, ya que se notificaron 29.000 muertes, y los contagios tuvieron un descenso en relación a la semana previa del 28 % tras registrar 2,2 millones de nuevos casos en la región. CANADÁ Canadá levanta la ley de Emergencia tras fin del bloqueo de los antivacunas Toronto (Canadá) El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, levantó este miércoles la Ley de Emergencia por la que se otorgó poderes especiales para lidiar contra las protestas de camioneros y grupos antivacunas que bloquearon algunos pasos fronterizos con EE.UU. y ocuparon el centro de Ottawa. Trudeau hizo el anuncio en una comparecencia ante los medios de comunicación, tras el fin del bloqueo del puente Ambassador, que une Canadá y Estados Unidos, y el desalojo de los manifestantes en la capital canadiense, al considerar que ya no es necesario seguir aplicando esa norma. ITALIA Italia pondrá fin a su estado de emergencia por covid el 31 de marzo Roma El primer ministro italiano, Mario Draghi, afirmó este miércoles que Italia no prorrogará su estado de emergencia por la pandemia a partir del 31 de marzo, que mantiene desde 2020. A partir del 1 de abril comenzará una progresiva reducción de las restricciones en vigor, con la intención de que la economía pueda volver cuanto antes a los niveles previos a la emergencia de coronavirus y también que sectores como el turismo intenten salvar la Semana Santa. _______________________ PAKISTÁN TERRORISMO Al menos 10 insurgentes muertos en una operación militar en Pakistán Islamabad Al menos diez insurgentes murieron este miércoles en una operación de las fuerzas de seguridad paquistaníes en la provincia de Balochistán, en el suroeste de Pakistán, que tiene lugar en medio de un aumento de las acciones insurgentes en el país. Como resultado del enfrentamiento, diez terroristas murieron, entre ellos un presunto comandante insurgente identificado como Asif alias Mukesh, aseguró el ejército en el escrito que no hace mención sobre daños o bajas en las filas de sus fuerzas. ARGENTINA INCENDIOS El fuego causa daños "incalculables" a la biodiversidad del noreste argentino Buenos Aires Los incendios de la provincia argentina de Corrientes (noreste) llevan varias semanas arrasando todo a su paso, hasta el punto de calcinar el 40 % de la superficie del Parque Nacional del Iberá, hogar de humedales, pastizales y bosques nativos que afrontan pérdidas "incalculables" sobre su biodiversidad como consecuencia del fuego. Según el último informe del Ministerio de Ambiente, este miércoles permanecían activos diez focos de incendio en Corrientes, cinco de ellos en los alrededores de Iberá, considerada como una de las mayores reservas ecológicas del país suramericano. Hasta el momento los fuegos han consumido un total de 785.238 hectáreas (casi un 9 % de toda la superficie provincial). EFE cd.gcf/ga/ics