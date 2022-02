Interpol pide la captura del argentino Leonardo Cositorto por presunta estafa

Buenos Aires, 24 feb La Interpol emitió una orden de captura internacional contra Leonardo Nelson Cositorto, un ciudadano argentino investigado por presunta estafa en torno a la firma Generación Zoe S.A., confirmaron este jueves a Efe fuentes policiales. La compañía, que cobró especial relevancia en los últimos años, se presenta en su página web como una escuela de liderazgo que presta servicios de coaching ontológico y financiero, mientras invita a invertir en una billetera virtual con "un beneficio asegurado" y ofrece su propia criptomoneda. Según promocionaba la propia organización, para formar parte de Generación Zoe se requería una inversión mínima de 2.000 dólares, que tendrían un rendimiento mensual del 7,5 %. La web de la empresa afirma tener presencia en Colombia, Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos y que su director es Cositorto, con más de 20 años de experiencia en coaching ontológico. El pasado lunes, la Fiscalía de Instrucción de Villa María, en la provincia central de Córdoba, emitió el primer pedido de detención contra el empresario, cuyo paradero es desconocido, por los presuntos delitos de estafa y asociación ilícita. El abogado de Cositorto en Córdoba, Guillermo Dragotto, rechazó esta orden de captura al considerar que no existe ninguna estafa, sino tan solo "un atraso en los pagos". "Iremos al juzgado de control para seguir insistiendo en que él se quiere poner a derecho, dar explicaciones y saber de qué lo acusan, pero con la garantía de que pueda mantenerse en libertad porque entendemos que son prematuros los pedidos de detenciones", aseveró Dragotto en declaraciones al Canal 12 de Córdoba. "Él (Cositorto) insiste en que acá hay un atraso en los pagos, nada más; que él no se siente prófugo, que él quiere venir y ponerse a derecho, pero no ve las garantías para presentarse por el momento", agregó. SUMARIO DEL REGULADOR ARGENTINO A principios de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina inició un sumario administrativo contra Generación Zoe por "la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales". La CNV recordó que ya había intimado a Cositorto en octubre de 2021 al "cese inmediato" en todo el país de cualquier ofrecimiento público de negociación o de otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general, sectores o grupos determinados. En diciembre pasado, la CNV alertó a la opinión pública de que Generación Zoe S.A. no era una empresa regulada por ese organismo y tampoco se encontraba en trámite de registro para operar como un Agente de Liquidación y Compensación. "No están autorizados por esta CNV para intervenir en actividades relacionadas con la oferta pública de valores negociables u otras operaciones contempladas en la Ley 26.831 de Mercado de Capitales", advirtió entonces la CNV. La CNV emitió esa alerta debido a la persistencia en la publicidad a través de las redes sociales y medios de alcance nacional y a las reiteradas denuncias y consultas recibidas por el regulador. EFE jacb/rgm/jrh