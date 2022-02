Hong Kong implanta pase de vacunación para acceder a lugares públicos

Hong Kong, 24 feb (EFE).-El Gobierno de Hong Kong implantó hoy un "pase de vacunación" como parte de sus últimas medidas para animar a más residentes a inmunizarse mientras la ciudad lucha contra su quinta ola de infecciones, que ha llevado a los centros de aislamiento y la capacidad hospitalaria al límite. La aplicación LeaveHomeSafe, usada para el rastreo de contactos y obligatoria para ingresar a restaurantes y lugares públicos, ha comenzado a "marcar" a aquellos usuarios que no han cargado sus registros de vacunación, algo a lo que algunos residentes se habían resistido hasta ahora por preocupaciones sobre su privacidad. Todas las personas mayores de 12 años deberán haberse vacunado al menos una vez contra la covid para poder entrar en diferentes negocios como restaurantes, supermercados, centros comerciales y lugares de entretenimiento, en los que las autoridades realizarán controles aleatorios para verificar la inmunización de las personas. Los requisitos de este permiso también se extienden a otros espacios como escuelas, universidades, oficinas del Gobierno, hospitales públicos o residencias para personas mayores. El incumplimiento de la normativa constituye un delito y cualquier persona que entre o permanezca en cualquier local indicado sin haber sido vacunado puede ser condenada a una multa de hasta 10.000 dólares de Hong Kong (1.280 dólares, 1.133 euros). Los infractores recibirán una notificación de sanción y, si pagan la multa, de actualmente 5.000 dólares de Hong Kong (640 dólares, 567 euros), en un plazo de 21 días a partir de la fecha del aviso, no serán procesados ni condenados por el delito. Están exentas las personas no aptas para la vacunación por motivos de salud, titulares de un certificado de exención médica específico y aquellos que entren en los locales indicados únicamente con el fin de pedir comida o bebida para llevar, entregar o recoger un artículo, entre otros. La quinta ola causada por la variante ómicron, la peor en toda la pandemia, ha colapsado el sistema sanitario del territorio, que en los dos últimos días ha notificado más contagios que en los dos años previos. China continental ha acudido en ayuda de la región con el envío de personal y suministros, a la vez que el presidente del país, Xi Jinping, ha conminado al Ejecutivo hongkonés a controlar la situación. Durante el último mes, los casos acumulados en Hong Kong (7,5 millones de habitantes) se han disparado desde los 13.000 hasta los 70.000, algo inédito en la excolonia británica, que logró durante meses mantener los contagios diarios por debajo de 100 y ahora supera los 6.000 en algunas jornadas -8.674 este miércoles y se espera que ronden los 10.000 en los próximos días-. Hasta este rebrote, Hong Kong había conseguido mantener la pandemia bajo control, aunque a un alto precio: con algunas de las restricciones de viaje más estrictas del mundo, el aislamiento del centro de negocios asiático ha causado el éxodo de numerosas empresas extranjeras, poniendo en riesgo su estatus de centro financiero internacional. Aun así, el Gobierno local anunció esta semana medidas todavía más severas que incluyen el adelanto de las vacaciones de verano en las escuelas a marzo y abril, el cierre obligatorio de ciertos locales públicos como gimnasios, lugares de ocio y bares, que se ha ampliado hasta el 20 de abril, y la continuación de la prohibición de comer en los establecimientos de restauración a partir de las 18.00 horas. Desde el comienzo de la pandemia y según las autoridades hongkonesas, el territorio ha registrado 72.785 positivos de covid y un total de 372 fallecidos por la enfermedad. EFE msc/aa/ics