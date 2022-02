Guaidó condena la "injustificable y atroz invasión" de Rusia a Ucrania

Caracas, 24 feb El líder opositor venezolano Juan Guaidó condenó este jueves "la injustificable y atroz invasión militar perpetrada" por Rusia a Ucrania y acusó al presidente de su país, Nicolás Maduro, de respaldarla. "Manifestamos nuestro respaldo al pueblo ucraniano y al presidente (Volodímir) Zelensky tras la injustificable y atroz invasión militar perpetrada por el presidente Putin, respaldado por la dictadura de Nicolás Maduro", reza un comunicado del opositor. Rusia lanzó en la madrugada de hoy un ataque contra Ucrania, después de meses de tensiones militares y tras pedir las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk su ayuda para "repeler" al Ejército ucraniano. En este sentido, Guaidó rechazó reconocer a Donetsk y Lugansk como "nuevas repúblicas" y consideró que han sido "creadas artificialmente bajo un pretexto egoísta de interés geopolítico". "Por el contrario, reconocemos la naturaleza indivisible e irrenunciable de la soberanía del pueblo ucraniano sobre su territorio. Condenamos enérgicamente la ignominiosa agresión sobre Ucrania que hoy consterna e indigna a todas las naciones del planeta amantes de la libertad y regidas por principios democráticos", subrayó. Envió a los ucranianos "palabras de aliento" y su "profunda admiración en estas horas tan duras". "Han demostrado valentía y determinación para defender su nación, ante el autoritarismo global y los gobiernos que pretenden violar su soberanía con los fines más ruines", agregó. El pasado 16 de febrero, Maduro sostuvo una reunión con el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borísov, en Caracas en la que ratificó que su país se encuentra en "el camino de una poderosa cooperación militar" con la nación euroasiática. "Hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela para la defensa de la paz, de la soberanía, de la integridad territorial, una poderosa cooperación militar", dijo el mandatario en una declaración en el palacio presidencial de Miraflores. Sin dar detalles al respecto, dijo que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, "tiene instrucciones precisas", así como "todo el estado mayor superior". Seis días después, acusó a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de querer "acabar" por la vía militar con Rusia, y reafirmó todo su apoyo al país euroasiático en la crisis con Ucrania. "Hemos estado observando atentos los acontecimientos en Rusia, en Ucrania, observando no desde ahora, la evolución del proceso donde el imperio norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad", expresó el mandatario en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). También dijo que "Lugansk y Donetsk asumieron funciones de repúblicas populares para defenderse de una masacre que los sectores fascistas que habían asaltado el poder en Ucrania comenzaron a ejecutar cazando hombres, asaltando familias, bombardeando, con armas pesadas y se inició un conflicto durísimo", aunque no aclaró si reconoce a estas provincias como naciones independientes. Sin embargo, hasta el momento Maduro no se ha pronunciado acerca de la invasión rusa a Ucrania. EFE gdl/sc/lll