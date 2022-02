Falcao amenaza al Real Madrid en un derbi especial

Madrid, 24 feb El delantero colombiano Radamel Falcao afronta esta jornada un partido "especial", como ha recalcado esta semana, frente al Real Madrid, un rival al que conoce bien y en el que en los cinco encuentros anteriores disputados logró marcar en tres ocasiones. Falcao lleva tres meses y medio sin marcar pero precisamente su último gol fue frente al Real Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, el 6 de noviembre de 2011. Ese día, aparte, terminó lesionado. Antes, con la camiseta del Atlético de Madrid, también logró marcar al Real Madrid dos veces, siempre en derbis disputados en el estadio Vicente Calderón y en ambas ocasiones lamentando una derrota al término del partido. El primer gol fue en su primer enfrentamiento el 11 de abril de 2012. El Real Madrid goleó al Atlético (1-4) y el único tanto rojiblanco fue obra suya. Justo un año después, el 27 de abril de 2013, el Real Madrid volvió a llevarse el triunfo del Vicente Calderón (1-2) y el único gol del Atlético fue de Falcao. No logró marcar al Real Madrid en ninguna de sus dos visitas al Santiago Bernabéu como jugador del Atlético, aunque sí celebró un título en el feudo madridista. Fue el 17 de mayo de 2013, cuando ganó la final de la Copa del Rey (1-2). Los dos tantos rojiblancos fueron de Diego Costa y Joao Miranda. Falcao llega a este nuevo derbi contra el Real Madrid en sequía goleadora tras once partidos sin marcar. Las lesiones y su marcha con la selección en el mes de enero para atender compromisos internacionales han lastrado su rendimiento y su regularidad las últimas jornadas, aunque para el derbi podría salir de inicio en el once titular.