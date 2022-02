Exministra ucraniana urge "sanciones más severas" a Rusia tras la invasión

San Juan, 24 feb La exministra ucraniana de Finanzas Natalie Jaresko urgió este jueves a la comunidad internacional a imponer "sanciones más severas" a Rusia ante su invasión de Ucrania, que calificó de "un ataque no provocado e injusto". "El mundo es testigo de un ataque no provocado e injusto contra esta pacífica nación por parte de las fuerzas militares rusas", dijo Jaresko, quien fue titular de Finanzas de Ucrania entre 2014 y 2016 y ahora se desempeña como directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico. Jaresko denunció desde San Juan que Rusia está violando el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los Acuerdos de Helsinki, así como "los principios morales más básicos de la humanidad". "Me solidarizo con Ucrania. Hoy presto mi voz al futuro de una Ucrania pacífica y libre. Ruego a cada amigo, extranjero y estadounidense que se solidarice con Ucrania, que llame a Washington y exija las más severas sanciones a Rusia y a los rusos que facilitan esta agresión", subrayó. La exministra recordó en la nota que es hija de inmigrantes ucranianos, que sus abuelos huyeron del régimen comunista de Rusia y del régimen nazi de Alemania, y que su padre sirvió al Ejército estadounidense en la Guerra de Corea. En una entrevista previa con Efe esta semana, Jaresko pidió el cierre del gasoducto Nord Stream 2, controlado por la compañía rusa Gazprom y pendiente de autorización por parte de Alemania para entrar en funcionamiento como medida de sanción contra Rusia.