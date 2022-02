Escasa respuesta en Caracas al llamado de Guaidó a protestar por un salario justo

Caracas, 24 feb Alrededor de una docena de venezolanos atendieron este jueves en Caracas el llamado del líder opositor Juan Guaidó a protestar por salarios justos y en defensa a los derechos laborales en el marco de la iniciativa "Salvemos a Venezuela", con la que ha convocado a varias acciones de calle las últimas tres semanas, con escaso éxito. Sin embargo, según un comunicado opositor, la convocatoria, propuesta por la exdiputada Delsa Solórzano, "fue acatada de manera exitosa y de forma pacífica" en los estados Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Delta Amacuro, Falcón, Miranda, Lara, Nueva Esparta, Portuguesa, Trujillo, Sucre, Vargas, Yaracuy y Zulia", si bien las fotos muestran grupos reducidos. "Dignidad para los pensionados y jubilados" y "no más pensionados de hambre" y "sueldos dignos" eran algunos de los mensajes que figuraban en las pancartas que portaban los escasos manifestantes agrupados en las pequeñas concentraciones denominadas "pancartazos". "No es justo que los educadores y todos los jubilados cobren una miseria de 7.000 bolívares (1,59 dólares) que solo alcanza para comprar dos panes. ¿Con qué compran medicinas? Nos estamos muriendo de hambre, este régimen nos llevó a la indigencia. Quebraron nuestra patria y no podemos seguir permitiéndolo", exclamó una manifestante en Caracas, según recoge el comunicado. Al llamado "pancartazo", convocado el día de ayer sin detallar la hora ni los puntos de concentración, se sumaron jóvenes y adultos mayores que aseguraron que permanecerán en las calles para exigir "libertad, democracia y reivindicaciones sociales", siempre según la nota difundida por los convocantes. El pasado domingo, la oposición liderada por Guaidó volvió a las calles con "encuentros municipales" celebrados en varios estados del país para promover la convocatoria de "elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables". Fue el segundo fin de semana consecutivo en el que los antichavistas hicieron actividades de protesta en las calles, convocatorias que suspendieron en marzo de 2020 a consecuencia de la pandemia por la covid-19.