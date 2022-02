Elanga, la gran apuesta de Rangnick

Manuel Sánchez Gómez Londres, 24 feb Antes de llegar Ralf Rangnick al banquillo del Manchester United, Anthony Elanga acumulaba ocho partidos consecutivos sin ser convocado. El alemán confió inmediatamente en él, le sacó en su primer partido al mando y ahora es el salvador del United en el Wanda Metropolitano. Ole Gunnar Solskjaer fue su descubridor, el hombre que le sacó de las categorías inferiores de los 'Diablos Rojos', le puso a entrenar con el primer equipo y le otorgó su debut a lo grande la temporada pasada ante el Leicester City. Pero no ha sido hasta la llegada de Rangnick cuando Elanga ha contado con confianza y se ha convertido en un habitual del banquillo del United. Desde el aterrizaje del teutón, Elanga solo se ha perdido tres encuentros. Tres partidos en los que esperó su oportunidad en el banquillo y no llegó. Cinco titularidades y ocho salidas como suplente han convertido a Elanga en el recambio preferido de Rangnick. El sueco de 19 años se ha labrado un hueco en el equipo al que ha contribuido también la marcha de Anthony Martial, la suspensión de Mason Greenwood y el gris momento que atraviesan Marcus Rashford y Jesse Lingard. Rangnick se quedó impresionado con el nivel de Elanga en los primeros entrenamientos que dirigió y buscó vídeos en Youtube para comprobar las andanzas del sueco. Ya le conocía de cuando ejerció de director deportivo en el RB Leipzig, y llegó a tenerle en el radar, pero no fue hasta en la previa de su primer encuentro contra el Crystal Palace cuando descubrió el verdadero potencial que tenía enfrente. Con el paso de los días, Rangnick frenó cualquier intento de cesión de Elanga en invierno, y en su lugar salió Martial, al Sevilla, y otra joven promesa como Amad Diallo, al Rangers de Glasgow. El joven ha ido ganando minutos y los goles han caído. Le marcó al Leeds United el fin de semana y al Atlético de Madrid este miércoles. HABLA ESPAÑOL Elanga llegó con doce años a Inglaterra, tras haber nacido en una localidad cercana a Malmoe, en Suecia. Es por eso que cuando terminó el choque contra el Brentford hace unas semanas, le pidió la camiseta al central Pontus Jansson, amigo de la familia. Más concretamente de su padre, Joseph, que llegó a jugar la Copa del Mundo con Camerún en 1998. Una de sus habilidades fuera del campo son los idiomas y es que Elanga habla cuatro lenguas, inglés, sueco, francés y español. Con el contrato blindado hasta 2026, el joven sueco promete ser la próxima estrella en relucir en el Teatro de los Sueños. El siguiente objetivo es dejar de ser el revulsivo desde el banquillo y convertirse en titular habitual. EFE msg/og