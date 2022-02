El primer ministro de Pakistán se reunirá con Putin pese al inicio del conflicto

Islamabad, 24 feb El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, mantendrá este jueves una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, con motivo de su visita oficial de dos días a Rusia, una cumbre que se produce pese el inicio de una operación militar rusa a gran escala en Ucrania. “Según la información que tenemos hasta el momento, la visita (del primer ministro) está en marcha”, dijo a Efe un portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Asim Iftikhar. Según fuentes de ese ministerio, la cumbre bilateral entre los dos líderes, prevista para primera hora de la tarde en Moscú, será el momento álgido de la visita, que no se ha visto alterada por el inicio de la ofensiva militar. Khan, que llegó ayer a Rusia invitado por el Kremlin y tiene previsto marcharse esta noche, acudió esta mañana a la Tumba del Soldado Desconocido, donde ofreció una ofrenda floral en honor a los militares fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial, en una ceremonia que fue retransmitida por la televisión paquistaní en directo. Junto a él se encontraban varios ministros, como Fawad Hussain, a cargo de la cartera de Información y Radiodifusión, quien afirmó que "las especulaciones" sobre la visita del primer ministro están "fuera de lugar", por un posible alineamiento con Rusia en el conflicto. Durante la ceremonia Khan se mostró confiado, aunque evitó responder a las preguntas de los medios presentes sobre la operación militar rusa en Ucrania. El analista político Rasul Bakhsh Rais explicó a Efe que a pesar del estallido de la crisis, Khan no detuvo esta visita porque "no quiere perder esta oportunidad de mejorar las relaciones con Rusia", una demostración de que aprendió del pasado, cuando Pakistán "pagó un alto precio por apoyar un bloque mientras que la India se beneficiaba de ambos bloques". Otro analista de política y defensa paquistaní, Talat Masood, quitó hierro al asunto y calificó la cumbre de "infeliz coincidencia", argumentando que Khan "no sabía que la guerra iba a estallar". "Si acorta su visita y regresa a casa, sería de mala manera y anularía el propósito mismo de tener buenas relaciones con Rusia", con quien acercó posturas en los últimos años, explicó. La última ocasión en la que un primer ministro de Pakistán había visitado Moscú data de 1999, cuando el entonces líder paquistaní Nawaz Sharif acudió a la capital rusa. En un comunicado previo, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático informó que la reunión bilateral serviría para el "intercambio de puntos de vista sobre los principales problemas regionales e internacionales, incluida la islamofobia y la situación en Afganistán". Esta cumbre se produce el mismo día de la operación militar a gran escala de Rusia contra Ucrania para defender, según Moscú, a las personas "de abusos" y del "genocidio" del Gobierno ucraniano, una declaración que la comunidad internacional ha condenado severamente.