EE.UU. envía 7.000 militares a Alemania tras la invasión rusa de Ucrania

Washington, 24 feb El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó este jueves el envío de 7.000 militares estadounidenses a Alemania para reforzar a la OTAN en Europa tras la invasión rusa de Ucrania. "He autorizado el despliegue de fuerzas adicionales de Estados Unidos en Alemania como parte de la respuesta de la OTAN", expresó Biden durante una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre la guerra en Ucrania. Posteriormente, el Pentágono especificó que se trata de unos 7.000 miembros de brigada de combate de Estados Unidos que serán desplegados en los próximos días en Alemania "para tranquilizar a los aliados de la Alianza Atlántica y disuadir la agresión rusa". Durante su discurso en la Casa Blanca, Biden subrayó que las fuerzas estadounidenses en Europa no pisarán Ucrania, país que no forma parte de la Alianza Atlántica, y que su objetivo es "defender" a los aliados de la OTAN. "Estados Unidos defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con todas sus fuerzas", expresó el mandatario. Al respecto, Biden advirtió a Rusia que un ataque contra cualquier miembro de la Alianza supondría "un ataque contra todos", tal y como establece el Tratado de Washington, piedra angular de la Alianza Atlántica. Biden explicó que está en contacto con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, para preparar "movimientos adicionales en caso de que fueran necesarios para apoyar" a la alianza militar. Este nuevo despliegue se suma a los 6.800 soldados recientemente desplazados por Estados Unidos de manera temporal a Europa (en países del flanco este de la OTAN como Rumanía, Alemania o Polonia) para responder a la crisis en Ucrania. Esos efectivos se suman a los más de 80.000 uniformados estadounidenses que se encuentran en el continente en misiones permanentes o rotatorias. Aparte del envío de esos militares, EE.UU. tiene a 8.500 soldados en su territorio en "alerta elevada", que están listos para ser movilizados, y que en caso de un despliegue lo harían bajo el mando de la OTAN. Después de meses de tensiones, Rusia ha lanzando en las últimas horas una operación militar en Ucrania con bombardeos en varios centros urbanos, lo que ha llevado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a declarar la ley marcial en todo el país y romper relaciones diplomáticas con Moscú.