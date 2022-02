Duque espera una mayor recuperación del sector turístico colombiano en 2022

Bogotá, 23 feb El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este miércoles que espera que 2022 suponga una mayor recuperación económica para el sector turístico en línea con los datos del año anterior, cuando se recibieron dos millones de turistas y una recuperación del 50 % tras la pandemia. Además, aprovechó para alertar de "los tres enemigos de la democracia: la posverdad, el populismo y la polarización" que amenazan a América Latina, donde "se han destruido democracias" a raíz de estos factores. Durante la apertura de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) 2022, la primera que se lleva a cabo de manera presencial tras la pandemia, el mandatario colombiano hizo una "defensa de la democracia". "A veces creemos que la democracia está ahí, ya nos pertenece y nadie nos la va a reventar, cuestionar o amenazar, pero no es así", alertó Duque. En este sentido, se refirió a países de América Latina "que han tenido grandes avances" y a pesar de ellos "lograron sembrar en la gente un desprecio por lo que ya se había conquistado". "El populismo, sumado a la posverdad, que empieza a hablarle con sentido amenazante a los empresarios son los discursos que le hacen daño a un país y espantan más inversión y más turistas", consideró el presidente. El ejemplo de esto sería, prosiguió, Venezuela, donde uno "se da cuenta de lo que ha ocurrido y, por supuesto, la polarización de tratar de generar fracturas". PANDEMIA Y RECUPERACIÓN En cuanto a la pandemia de coronavirus, Duque aseveró que en Colombia "trataron de sembrarle al pueblo la idea de un falso dilema: o se protege la salud o se protege la economía". "Muchos le apostaban para que se apagara todo y nunca se prendiera para cabalgar en sus aspiraciones en las cenizas económicas de una sociedad", detalló Duque para indicar que, sin embargo, en 2021 Colombia superó los dos millones de visitantes no residentes, según las cifras aportadas por el mandatario. Esto supone "una recuperación del 50 % de lo que se perdió en 2020, mientras que 2022 tiene que ser un año donde se recupere en mayor proporción. Ojalá superarlo en el año 2023", deseó el mandatario. En esta línea se expresó también la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés, quien auguró que "el camino que viene es largo, pero esperamos que quien tome el timón del país en las elecciones presidenciales ponga la misma atención a la industria turística" que ha tenido la Administración de Duque. Entre los objetivos que tiene el sector turístico, continuó Cortés, está trabajar con la Cancillería y las oficinas ProColombia para "mejorar la imagen del país" en el exterior", ya que "se han vuelto recurrentes las advertencias para no viajar a Colombia desconociendo los esfuerzos de seguridad que se desarrollan". "Que las lecciones aprendidas nos hagan ser mejores personas, más humanos, más cercanos, más éticos. Las dificultades de la pandemia nos han hecho más fuertes, y la incertidumbre más flexibles", concluyó Cortés, quien resaltó que la recuperación "es cuestión de voluntad, de saber que a pesar de cualquier obstáculo siempre volveremos a estar de pie".