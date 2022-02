Decenas de personas personas piden paz ante la embajada rusa en Roma

Roma, 24 feb Decenas de personas se congregaron hoy a las puertas de la embajada de Rusia en Roma para protestar por la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, y exigir el final de la agresión. La manifestación fue convocada por el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) para "decir no a las armas, alto a la agresión armada de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin, expresar solidaridad con Ucrania y apoyar la movilización de Italia y Europa en favor de la paz". La calle de la embajada rusa, en la zona de Castro Pretorio de Roma, se llenó de personas que entonaron lemas y canciones contra la guerra y ondearon banderas ucranianas y arcoiris de la paz. La zona estaba custodiada por agentes de la policía pero no incidentes ni momentos de tensión. El líder del PD, el ex primer ministro italiano Enrico Letta, afirmó que "el único modo de derrotar a Putin es con la unidad del mundo libre". "Debemos ser los primeros en demostrar que estamos aquí por esta unidad y con esa determinación", apuntó. Esta noche el Coliseo de Roma, símbolo de Italia en el mundo, así como otros monumentos en todo el país, se iluminará con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana, según anunció el ministro italiano de Cultura, Dario Franceschini. Por su parte el presidente italiano, Sergio Mattarella, convocó hoy en su despacho del Palacio del Quirinal al Consejo Supremo para la Defensa, al que asistieron el primer ministro, Mario Draghi, y otros cargos gubernamentales y del Ejército. El Consejo expresó su "más firme condena por la injustificable agresión militar" contra Ucrania, considerándola una "grave e inaceptable violación del derecho internacional y una concreta amenaza a la seguridad y estabilidad globales" y defendió su "pleno apoyo a la independencia y a la integridad territorial" de Ucrania, que ya perdió la península de Crimea en 2014, que fue anexionada por Rusia, y desde aquel año mantiene un conflicto con los independentistas prorrusos del Donbás (este).