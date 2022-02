De Niro viaja a Madrid para su "menú impagable" con cinco grandes cocineros

Madrid, 24 feb El actor Robert de Niro y su pareja, Tiffany Chen, disfrutarán el 1 de marzo en Madrid de un "menú impagable" a cargo de cinco de los mejores cocineros del mundo, el argentino Mauro Colagreco y los españoles Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui, en pago por aceptar apadrinar el congreso gastronómico Madrid Fusión de 2021. Esta comida, "única e irrepetible", se celebrará en la suite real del histórico y lujoso Mandarin Oriental Ritz de la capital española para tan solo dos comensales, De Niro y su pareja, instructora de artes marciales afincada en Nueva York, informa este jueves en una nota la cumbre gastronómica internacional. La comida, que será coordinada por Quique Dacosta -con tres estrellas Michelin en el restaurante que lleva su nombre en Denia (Alicante) y director gastronómico del Mandarin Oriental Ritz de Madrid- estará compuesta por platos icónicos de los restaurantes de los cinco cocineros con guiños a productos de temporada representativos de sus cocinas. El menú estará compuesto por 16 pases -seis aperitivos, ocho platos principales y dos postres- en los que no faltarán productos como jamón ibérico, gamba roja de Dénia y de Palamós, atún rojo, espárragos, merluza, anguila, arroz, trufa negra, pato de la Albufera o caviar. Sus autores, además de Quique Dacosta, son algunos de los cocineros más reputados del planeta, como el argentino Mauro Colagreco, que luce tres estrellas Michelin en Mirazur (Menton, Francia); Martín Berasategui, el cocinero de habla hispana con récord de estrellas, al sumar un total de doce; Joan Roca, cuyo triestrellado El Celler de Can Roca (Girona) ha sido reconocido varias veces como Mejor Restaurante del Mundo, y José Andrés, asturiano afincado en Estados Unidos y último Premio Princesa de Asturias de la Concordia. El actor y empresario estadounidense aceptó promocionar la pasada edición de Madrid Fusión a cambio de esta propuesta gastronómica, para la que ha estado buscando fecha en su agenda hasta que la ha cerrado para el 1 de marzo. De Niro, copropietario de la cadena de hoteles y restaurantes de lujo Nobu, protagonizó el vídeo producido por Attic Films con el que Madrid Fusión buscaba promocionarse en el mercado internacional, en el que un supuesto abogado del congreso acudía al despacho de la estrella de Hollywood para hacerle "una oferta que no podrá rechazar": apadrinar el encuentro internacional a cambio de esta comida. "Por supuesto que estoy dentro", dijo el ganador de dos Oscars cuando conoció la campaña.