Cristiano: "Siempre es bueno volver a Madrid"

Londres, 24 feb Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, aseguró que "siempre es bueno volver a Madrid" y que es "una de las pocas ciudades" que puede llamar "casa". El futbolista portugués publicó un mensaje en sus redes sociales después del empate a uno entre Atlético de Madrid y Manchester United en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. "Siempre es bueno volver a Madrid, una de las pocas ciudades en el mundo que puedo llamar casa. He tenido buenas sensaciones, con grandes jugadores y un gran partido. Esto es la Champions League, la madre de todas las competiciones", dijo el luso. "Ahora tenemos la oportunidad de sellar esto en nuestro estadio, demostrando a todo el mundo por qué Old Trafford es y siempre será el Teatro de los Sueños", añadió. Cristiano, que fue titular en el Wanda Metropolitano, disputó los 90 minutos del encuentro ante el Atlético, la segunda víctima favorita de su carrera deportiva, pero no pudo marcar ningún gol. EFE msg/og