Crean en Miami una comisión de apoyo a una transición a la democracia en Cuba

Miami, 23 feb Exiliados cubanos, académicos, expertos internacionales, políticos y organizaciones cívicas asistieron este miércoles en Miami (Florida, EE.UU.) al acto en que se anunció la creación de una comisión para una "transición legítima, ordenada y no arbitraria y caótica" en Cuba. En un acto celebrado en el museo y sede de la Brigada de Asalto 2506, importantes voces del exilio cubano anunciaron la creación de un ideario y programa que propone pautas esenciales para el logro de una transición en la isla sobre "bases sólidas y democráticas" y "sin el comunismo", dijo en el evento el expreso político Luis Zúñiga Rey. La denominada "Comisión de apoyo a la transición en Cuba" se articula en varios subcomités (militar, educación democrática, sistema electoral y jurídico, asistencia médica y apoyo del exilio, entre otros,) que trabajarán en la elaboración de un programa que sirva para la consolidación de un "proceso de transición y reconstrucción" en la isla. Zúñiga avanzó que esta "propuesta de apoyo a la transición" estará lista para su presentación al pueblo cubano el próximo 20 de mayo. El expreso político, que pasó 19 años en la cárceles de Cuba, destacó la participación de "expertos internacionales en transiciones" y académicos de Hispanoamérica para la creación de "un programa que sirva de referencia en el momento en que se produzca la libertad en Cuba" y "garantice su futuro democrático". Un proceso de transición que "debe" considerar una prioridad "deshacer el sistema comunista" y fijar desde ya el apoyo al Paro Nacional que se planea en la isla. "Es un momento crucial e importante por la libertad cubana", resaltó Zúñiga en la sede de la Brigada, que acoge a los veteranos del grupo de combatientes cubanos que participó en la fallida invasión de Bahía de Cochinos (Cuba) en 1961. Para el diputado costarricense Dragos Dolanescu, del partido Costa Rica Justa, resulta "fundamental" la reconstrucción y los primeros meses" tras liberación de las ataduras totalitarias de una nación. En el caso cubano, dijo Dolanescu, de origen rumano, es una prioridad "ir preparando la transición" porque la "reconstrucción no va a ser solo económica, sino también del alma". Puso a Lituania como modelo de transición a la democracia "por las decisiones acertadas" que se tomaron desde un principio para "crear nuevos paradigmas sociales". Orlando Gutiérrez, a cargo del Directorio Democrático Cubano e impulsor de la iniciativa, insistió en la importancia de prestar "apoyo y sugerencias" a los que organizan el próximo Paro Nacional en Cuba. Y hacen falta tanto "sugerencias específicas sobre ese período de transición tan importante", como "propuestas puntuales de cooperación a esos hermanos en Cuba", porque, hizo hincapié Gutiérrez, "no se le puede dar una oportunidad más al comunismo de destruir el presente y futuro" de la isla. Porque si no se hace un proceso de transición "correcto", entonces, "el comunismo, esa maquinaría diabólica, regresa", como ocurrió en Nicaragua y Bolivia, dijo el dirigente del Directorio Democrático Cubano, perteneciente a la Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a 35 organizaciones de dentro y fuera de Cuba. El jurista mexicano René Bolio significó por su parte "estar trabajando ya por una Cuba nueva, refundada y que sea un modelo para el mundo y Latinoamérica", y advirtió de que "el comunismo ha tomado el continente, país por país", con su origen en el castrismo. Pero existe un "futuro promisorio y una oportunidad de refundar Cuba como modelo positivo", aseveró Bolio.