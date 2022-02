Conflicto en Ucrania puede agravar crisis humanitaria en Yemen, alerta el PMA

Saná, 24 feb El conflicto en Ucrania puede agravar aún más la situación humanitaria en el Yemen, con un aumento de los precios de los alimentos y el combustible en un país en guerra donde 13 millones de personas necesitan asistencia alimentaria, alertó hoy el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU. La escalada rusa en Ucrania "puede causar un deterioro económico en todo el mundo, especialmente para países como el Yemen, dependiente de las importaciones de trigo de Ucrania y Rusia. Los precios subirán agravando una situación que ya es terrible", afirmó el director ejecutivo del PMA, David Beasley, en un comunicado. Tras una visita de dos días a Yemen, que sufre la que Naciones Unidas considera la peor crisis humanitaria del planeta, Beasley señaló que "los precios de los alimentos en el Yemen ha subido más del doble en gran parte del Yemen en el último año, dejando a más de la mitad del país necesitada de asistencia alimentaria". El agravamiento del conflicto en Ucrania probablemente propiciara un incremento en los precios del combustible y los alimentos, sobre todo los de los granos, lo que "empujará a más gente al círculo vicioso del hambre y la dependencia de la asistencia humanitaria", advirtió. El PMA aseguró en su comunicado que "el momento no podía haber sido peor", ya que, a la intensificación de los combates en el Yemen en los últimos meses, se une una reducción de los fondos recaudados para la asistencia en el país de la que el PMA lleve tiempo avisando. De los 13 millones de yemeníes a los que asiste, ha tenido que reducir a la mitad las raciones que proporciona a ocho millones desde principios de año y solo la ha podido mantener íntegra para aquellos en riesgo inmediato de hambruna. "No tenemos más opción que quitar comida a los que tienen hambre para alimentar a los que se mueren de hambre y, a menos que recibamos fondos inmediatamente, en unas pocas semanas nos arriesgamos a no ser capaces de alimentar a estos", sostuvo Beasley, según la nota. EFE ja-ppa/fpa