Confirman 5 años de cárcel a periodista crítico marroquí por abuso sexual

Casablanca (Marruecos), 23 feb El Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó hoy la pena de 5 años impuesta en primera instancia al periodista marroquí Suleiman Raisuni, condenado por los delitos de "asalto sexual" y detención ilegal de un joven. Raisuni, de 49 años de edad y en detención preventiva desde el 22 de mayo del 2020, fue redactor jefe de "Ajbar al Yawm" (Noticias del día), el único diario crítico que seguía imprimiéndose en Marruecos hasta que en marzo de 2021 tuvo que cerrar por falta de financiación financiera. Tras el veredicto pronunciado por el tribunal, el abogado de Raisuni, Lahsen Dadsi, lamentó en declaraciones a Efe la sentencia, pero añadió que tiene esperanza en los siguientes niveles de la justicia y anunció que la recurrirá al tribunal de casación, para lo que dispone de un plazo de diez días. Pasadas las once y media de la noche acabó así la última y maratoniana sesión del juicio en apelación contra Raisuni por unos hechos que se remontan a 2018, cuando el reportero realizaba un reportaje sobre la comunidad gay, una orientación sexual penada en Marruecos con cárcel. Uno de los entrevistados para ese reportaje fue el denunciante, quien al cabo de dos años se querelló contra Raisuni afirmando que el periodista lo citó en su casa, donde le besó en el cuello y le tocó las nalgas. Por estos hechos fue condenado en primera instancia a 5 años de cárcel en un proceso criticado por Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch y hoy, en su turno de última palabra, Raisuni reiteró su inocencia en un alegato en el que desgranó las supuestas contradicciones del denunciante, A.A. El reportero explicó una vez más al tribunal que él no lo conocía y que nunca estuvo en su casa, y expuso contradicciones como la descripción que hizo ante la policía de su cocina, que según él no se corresponde con la realidad. El letrado del denunciante, Abdelfattah Zahrach, aseguró que Raisuni "no está procesado por su calidad de periodista" y alegó que su cliente esperó dos años a hacer públicos los hechos por miedo. La Fiscalía por su parte pidió durante la apelación aumentar su condena a 10 años de cárcel. La sala de vistas del Tribunal de Casablanca estuvo repleta hoy de público, entre familiares, periodistas y miembros de organizaciones que critican el proceso contra Raisuni, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y Reporteros sin Fronteras. También acudieron representantes del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal), del partido izquierdista Vía Democrática y del islamista opositor Justicia y Caridad. Raisuni, sentenciado también a pagar 100.000 dirhams (unos 10.000 euros) al denunciante, no es el único miembro condenado del difunto rotativo "Ajbar al Yawm". El propio director y fundador, Tawfiq Buachrine, fue sentenciado en noviembre de 2018 a doce años de cárcel, elevados a 15 años en apelación, por varios delitos sexuales contra mujeres que trabajaban a sus órdenes. Un año después, la periodista Hajar Raisuni (sobrina de Suleimán Raisuni) fue condenada a un año de cárcel por un delito de aborto, lo que desató una intensa campaña internacional en su defensa que acabó en su indulto. El periódico era cercano al Partido Justicia y Desarrollo (PJD) y especialmente a su actual líder y expresidente del Gobierno, Abdelilah Benkirán.