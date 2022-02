China insiste en "mantener la calma" pese al ataque de Rusia a Ucrania

Pekín, 24 feb China pidió hoy "mantener la calma" para "evitar que la situación se salga de control" tras el ataque ordenado por el presidente ruso, Vladímir Putin, a Ucrania. "China está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en Ucrania. Pedimos a todas las partes implicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control", indicó la portavoz de Exteriores Hua Chunying en rueda de prensa. Horas antes, el embajador chino ante Naciones Unidas, Zhang Jun, comentó ante la última reunión del Consejo de Seguridad que el país asiático cree que "la puerta para una solución pacífica de la crisis ucraniana todavía no se ha cerrado por completo". "Damos la bienvenida a todo esfuerzo que pueda ayudar a resolver esto mediante la vía diplomática", dijo Zhang, que igualmente pidió a todas las partes implicadas que actúen "con moderación" y eviten "una mayor escalada de las tensiones". El embajador indicó que la posición de China respecto a "salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de los estados" ha sido siempre "consistente", pero evitó condenar explícitamente el ataque ruso a Ucrania. "Los principios de la Carta de la ONU deben mantenerse de manera conjunta. Esperemos que las partes sean racionales y se comprometan con el diálogo y la consulta para resolver la crisis. Se deben tener en cuenta las legítimas preocupaciones de seguridad de todos, pero es especialmente importante no echar más leña al fuego. China seguirá promoviendo las negociaciones de paz a su manera, y apoya todo esfuerzo que lleve a una solución diplomática", dijo Zhang. China mantuvo ayer que las sanciones no son efectivas para solucionar el conflicto y que se opone a castigos unilaterales, al tiempo que aprovechó para atacar a Estados Unidos: "Hay que preguntarse qué papel ha desempeñado Washington en la crisis ucraniana", dijo la portavoz Hua. Hasta ahora, el país asiático se mantiene en su postura de que la crisis debe resolverse mediante la negociación y "en concordancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas". La prensa oficial china ha comentado esta semana que Pekín está tratando la crisis ucraniana "con prudencia" y enfatizado que China pide que se implementen los Acuerdos de Minsk de 2015, recalcando también que "la situación demuestra que Rusia quedó muy insatisfecha con que no se respondiera a sus preocupaciones de seguridad" y que "Putin ha visto la debilidad de Occidente". EFE jco/aa