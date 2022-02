China declina condenar ataque ruso y desvía la culpa hacia EEUU

(Bloomberg) -- China declinó condenar el ataque de Rusia a Ucrania y, en cambio, instó a la moderación de “todas las partes” y repitió las críticas de que Estados Unidos era el culpable de “exagerar” la posibilidad de una guerra en Europa del Este en los últimos días.

Durante una tensa rueda de prensa el jueves, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, eludió varias veces las preguntas sobre si Pekín consideraba que la incursión militar de Moscú en territorio ucraniano era una invasión. Hua dijo que China “no deseaba ver lo que sucedió en Ucrania”, y agregó que se debe proteger la soberanía e integridad territorial de todos los países.

“Las partes directamente involucradas deben actuar con moderación y evitar que la situación se salga de control”, señaló Hua.

Al mismo tiempo, reiteró la necesidad de abordar las “legítimas preocupaciones de seguridad” del presidente Vladimir Putin, haciendo alusión a las ventas de armas de EE.UU. a Kiev. Hua destacó las garantías de Moscú de que las ciudades no serían un objetivo, al tiempo que dijo que Rusia era independiente y podía establecer una estrategia basada en sus propios intereses.

“Hemos declarado muchas veces que EE.UU. recientemente ha estado aumentando la tensión y exagerando una guerra”, indicó Hua.

El jueves, durante una llamada telefónica con el ruso Sergéi Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, dijo que China “comprende las preocupaciones razonables de Rusia sobre cuestiones de seguridad”, según un comunicado del Gobierno. Wang también instó a la formación de un “mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible” a través del diálogo y la negociación.

El ataque de Putin ha hecho que el presidente chino, Xi Jinping, deba lograr un difícil acto de malabarismo: mantener un frente unido con Moscú contra EE.UU. mientras evita una asociación directa con las acciones desestabilizadoras de Putin. Este mes, el líder chino respaldó la demanda de Rusia de garantías de seguridad vinculantes de EE.UU. y la OTAN en el conflicto, brindando un apoyo vital para Putin.

Una resolución en proceso en las Naciones Unidas que condene a Rusia podría obligar a China a nuevamente adoptar una postura formal en los próximos días. El embajador del país ante la ONU, Zhang Jun, fue el único orador en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el miércoles por la noche que no criticó las acciones de Rusia.

“La puerta a una solución pacífica al problema de Ucrania no está completamente cerrada”, sostuvo Zhang, incluso cuando las fuerzas rusas comenzaron su ataque.

Los comentarios de Hua coincidieron en gran medida con sus declaraciones del día anterior, en las que describió a EE.UU. como el “culpable” de las tensiones en Ucrania y criticó las sanciones de Occidente contra Rusia, calificándolas de “irresponsables e inmorales”. El miércoles preguntó si EE.UU. había “pensado alguna vez en las consecuencias de acorralar a una gran potencia”.

En un momento del jueves, Hua amonestó a un reportero por hacer preguntas “agresivas” sobre la postura de China, preguntando si el país era una parte interesada en el tema. También recriminó a otros países que desempeñan un papel en la situación.

