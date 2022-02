Castillo celebra las históricas cifras de las exportaciones peruanas en 2021

Lima, 24 feb El presidente de Perú, Pedro Castillo, celebró este jueves las "históricas" cifras de las exportaciones peruanas en 2021, cuando las ventas al exterior superaron los 56 millones de dólares, y resaltó el avance de más del 13 % de la economía del país, que registró "la mayor expansión de América Latina". "Hoy tenemos la satisfacción de anunciar que en 2021 logramos superar un nuevo récord histórico de exportaciones sobrepasando los 56 millones de dólares, 4.800 productos de valor agregado peruanos llegaron a los principales mercados del mundo", destacó Castillo en un acto celebrado en Lima sobre la presentación de estos resultados. En concreto, las exportaciones alcanzaron en 2021 en Perú un valor de 56.241 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 34,9 % respecto a las cifras de 2020. Las uvas frescas estuvieron a la cabeza de las ventas al exterior y Perú se convirtió así en el mayor exportador de este producto del mundo, alcanzando los 1.260 millones de dólares, un incremento de 22 % en relación a 2020. Los arándanos, las paltas (aguacate), el café en grano, la pota congelada, el alambre de cobre y el fosfato de calcio siguieron la lista de las mayores exportaciones del país andino. Además, el presidente destacó que, en estas buenas cifras, las micro, pequeñas y medianas empresas jugaron un rol "muy importante", que la producción fue más descentralizada y que 11 regiones del país lograron cifras récord este pasado año. "Estos datos no son resultado de únicamente la gestión del Gobierno, sino sobre todo un logro de nuestros productores y exportadores, quienes a pesar de la pandemia y la incertidumbre, en el exterior no se detuvieron ni se intimidaron y continuaron firmes y perseverantes en su meta de alcanzar nuevos destinos", dijo el mandatario. CRECIMIENTO ECONÓMICO "Hemos conseguido lograr un crecimiento económico superior al 13 % en el 2021, la mayor expansión de América Latina", declaró el presidente, quien también añadió que se han obtenido importantes logros "que han pasado un poco desapercibidos debido al fragor político". Castillo también se refirió a los resultados de una investigación de la agencia económica estadounidense Bloomberg que hace unos días anunciaba que Perú cuenta con la economía más sólida, más estable y de menos riesgo en América Latina y el Caribe. En ese sentido, el mandatario animó a los sectores público y privado a seguir trabajando juntos para posicionar al Perú como un país más justo e igualitario, confiable, competitivo, proveedor de productos de alta calidad para el mercado interno y para el mundo. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, también destacó el trabajo conjunto de los sectores público y privado, y aseguró que gracias a esto Perú "ha logrado un importante desempeño exportador durante el 2021, impactando positivamente en la economía nacional, generando, además, empleo y bienestar para millones de compatriotas". El presidente aseguró que, además de la recuperación económica, el objetivo principal en sus siete meses de gobierno está siendo enfrentarse a la pandemia de la covid-19 y el avance de la campaña de vacunación. "Hasta el día de hoy ya hemos protegido a la mayoría de los peruanos con la primera, segunda y tercera dosis de la vacuna", declaró. Castillo concluyó su intervención instando al diálogo en referencia al conflicto desatado en Ucrania y pidió que "no se invierta en balas o municiones". "Que se invierta sentándonos a conversar para atacar enemigos comunes en el todo el mundo, como son la pobreza, la desigualdad y las enfermedades", dijo.