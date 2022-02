Bolivia llama a la "paz" y sigue con "preocupación" la situación en Ucrania

La Paz, 24 feb El Gobierno de Bolivia llamó a la "paz" y a buscar "soluciones político diplomáticas" para evitar el uso de la fuerza, además sostuvo que hace "seguimiento con preocupación" a la "situación generada en Ucrania", luego de que Rusia lanzara una operación militar a gran escala en ese país. La Cancillería boliviana mediante un comunicado expresó este jueves su preocupación y lamentó "que la falta de diálogo haya provocado una mayor escalada en el conflicto" entre Rusia y Ucrania. "Bolivia hace un llamado a la paz y exhorta a las partes a la búsqueda de soluciones político diplomáticas en el marco del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas", señala parte del mensaje. Además convoca a "todas las partes en conflicto a comprometerse a realizar acciones de distensión y evitar el uso de la fuerza priorizando los mecanismos diplomáticos del sistema internacional para lograr una solución pacífica sobre la base de un diálogo constructivo". "Bolivia, como Estado pacifista, promueve el derecho de los pueblos a vivir en paz, por lo cual la prioridad debe ser proteger la vida, en el marco del respeto al Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario", finaliza el comunicado. Rusia lanzó, en la madrugada de este jueves, una operación militar a gran escala contra Ucrania que ha causado ya los primeros muertos, según fuentes ucranianas, mientras Moscú asegura que no ataca ciudades y que no existe amenaza para la población. Ante esta situación algunos expresidentes de Bolivia, como Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2002-2002) expresaron su solidaridad con Ucrania a través de sus redes sociales. Además, urgieron al presidente de Bolivia, Luis Arce, Gobierno aliado a Rusia, que se pronuncie al respecto. El Ejército ucraniano denunció que Rusia no sólo atacó infraestructuras militares, sino también martilleó poblaciones, donde se habrían producido muertos entre los civiles. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia tras la agresión ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. EFE ysm/lnm/cpy