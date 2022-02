Bélgica condena "enérgicamente" la agresión rusa a Ucrania

Bruselas, 24 feb (EFE) - El primer ministro belga, Alexander De Croo, condenó este jueves "enérgicamente" el ataque militar de Rusia a Ucrania y consideró que esta agresión "innecesaria y no provocada" sumerge a Europa en "la hora más oscura" desde la Segunda Guerra Mundial. "Bélgica condena enérgicamente el ataque ruso a Ucrania. Esta es la hora más oscura de Europa desde la Segunda Guerra Mundial", afirmó el político liberal belga en su cuenta oficial en Twitter. El gobierno de coalición belga está "en estrecho contacto" con sus aliados de la OTAN y la Unión Europea (UE). "Nuestros corazones y mentes están con el pueblo de Ucrania", concluyó De Croo, quien esta noche participará en la cumbre extraordinaria convocada la víspera por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, antes de que las fuerzas rusas irrumpieran en la madrugada del jueves en varios enclaves ucranianos tras días de escalada del conflicto. Los líderes de la Unión Europea se reunirán para debatir nuevas sanciones "masivas y severas" contra Rusia, que están siendo finalizadas y que se adoptarán "rápidamente", según anunciaron esta mañana el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Eurocámara, Ursula Von der Leyen, en una declaración conjunta. La invasión rusa en Ucrania ha causado ya los primeros muertos, según fuentes ucranianas, mientras Moscú asegura que no ataca ciudades y que no existe amenaza para la población pacífica.