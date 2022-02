Australia condena el ataque de Rusia a Ucrania y anuncia nuevas sanciones

Sídney (Australia), 24 feb El primer ministro australiano, Scott Morrison, condenó este jueves la "brutal invasión" por parte de Rusia a Ucrania y anunció la segunda ronda de sanciones contra individuos e instituciones rusas vinculadas a este ataque. "Rusia ha elegido una guerra", dijo Morrison en una rueda de prensa en Sídney al condenar esta "invasión brutal y no provocada a Ucrania" y acusar a Moscú de violar el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas. El anuncio de Morrison, siguiendo las condenas de la comunidad internacional, se da horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informara de ataques rusos contra varios puntos de la infraestructura de defensa en el país y tras la declaración desde Moscú del presidente ruso, Vladimir Putin, del inicio de una intervención militar en el este de Ucrania. Morrison también anunció que impondrá una segunda ronda de sanciones sobre 25 personas, entre ellas altos mandos militares, miembros del Ejecutivo de Moscú y mercenarios vinculados a la invasión a Ucrania, además de cuatro instituciones "implicadas en el desarrollo y venta de tecnología militar y armas" para estos fines. Asimismo, el Gobierno australiano está preparando restricciones a las inversiones australianas en cuatro instituciones financieras. "Habrá más oleadas de sanciones a medida que identifiquemos a los responsables de estos actos", precisó Morrison. La víspera, Morrison había anunciado la imposición de prohibiciones de viajes a Australia a ocho miembros del Consejo de Seguridad de Rusia y sanciones financieras a cinco instituciones bancarias rusas, que se suman a las restricciones a las inversiones australianas en el Banco Estatal de Desarrollo ruso. El Gobierno de Australia, un aliado histórico de EE.UU., ha expresado en varias oportunidades que no tiene intención de desplegar tropas en el este de Europa porque tiene que mantener la seguridad en el Indopacífico, aunque contempla la posibilidad de proporcionar equipo militar no letal si se agudiza la crisis.