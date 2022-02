Alemania puede mantener suministro sin gas ruso, según vicecanciller

Berlín, 24 feb El vicecanciller y ministro de Economía alemán, Robert Habeck, dijo este jueves que Alemania está en condiciones de garantizar el suministro energético sin el gas ruso y que no se puede depender energéticamente de un país que viola el derecho internacional. "Teníamos la esperanza de que llegar a esta situación pero sabíamos que podía pasar y habían tomado precauciones. No podemos tener tanta dependencia de un país que viola el derecho internacional. Estamos en condiciones de mantener el suministro", dijo Habeck en declaraciones a la televisión alemana. Habeck también se refirió a la situación del gasoducto Nord Stream II -que debería transportar gas de Rusia a Alemania a través de Báltico- y dijo que no veía que pudiera empezar a funcionar a corto ni a mediano plazo. Sin embargo, agregó que a largo plazo hay que trabajar para que Alemania vuelva a tener relaciones normales con Rusia. "Tenemos que trabajar para volver a tener relaciones normales con Rusia y con el pueblo ruso, que no es lo mismo que Vladimir Putin", dijo. Habeck calificó el ataque militar ruso a Ucrania como "una guerra de agresión contra un país soberano" y dijo que los aliados soberanos se coordinaran para imponer nuevas sanciones. El ministro alemán se mostró convencido de que las sanciones llevarán a que Putin pierda apoyo de parte de la población rusa. EFE rz/pi