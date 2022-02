ACNUR pide a vecinos de Ucrania que mantengan abiertas fronteras a refugiados

Ginebra, 24 feb El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, pidió hoy a los países vecinos a Ucrania que "mantengan sus fronteras abiertas a aquellos que buscan seguridad y protección", después de que ciudadanos ucranianos hayan buscado ya refugio en territorios como Rumanía, Hungría o Eslovaquia. En un comunicado, el máximo responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) también pidió que se garantice la seguridad y el acceso de sus efectivos en Ucrania con el fin de poder continuar su asistencia humanitaria a desplazados y refugiados. Grandi mostró su preocupación por el rápido deterioro de la situación en Ucrania y advirtió que las consecuencias de la guerra en las poblaciones civiles "son devastadoras". "No hay ganadores en una guerra, sino incontables vidas que serán destrozadas", indicó el alto comisionado, quien reclamó a las partes en conflicto que protejan no sólo la vida de los civiles sino también las infraestructuras no militares, en línea con las leyes humanitarias internacionales. Varios centenares de ciudadanos ucranianos cruzaron en las primeras horas de hoy jueves las fronteras de países vecinos como Rumanía o Eslovaquia con el fin de buscar refugio en casas de amigos y familiares ante la invasión militar a gran escala lanzada por Rusia. Según el Gobierno ucraniano, desde el comienzo de la crisis de Crimea y el Donbás en 2014 ha habido 1,5 millones de desplazados internos en el país. EFE abc/ah