Acciones suben; petróleo reduce pérdidas tras discurso de Biden

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses borraron las pérdidas para cotizar al alza el jueves, e inversionistas encontraron refugio en las acciones tecnológicas estadounidenses de gran capitalización, ya que la caída de los precios petróleo alivió la preocupación de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia provocaría un empeoramiento inmediato del panorama inflacionario.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió 1,5 % a las 4 p.m., hora Nueva York

El Nasdaq 100 subió 3,4%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,3%

El índice MSCI World cayó 0,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,8%

El euro cayó 0,9% a US$1,1200

La libra esterlina bajó 1,1% a US$1,3391

El yen japonés cayó 0,5% a 115,60 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos básicos al 1,96%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó seis puntos básicos al 0,17%

El rendimiento de los bonos a 10 años de Gran Bretaña cayó tres puntos básicos al 1,45%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1,3% a US$93,27 el barril

Los futuros del oro cayeron 0,6% a US$1.899,70 la onza

