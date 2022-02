4-1. Los Pumas UNAM golean al Saprissa y avanzan a los cuartos de final

Ciudad de México, 23 feb Los Pumas UNAM mexicanos golearon este miércoles por 4-1 al Saprissa costarricense para ganar por 6-3 la serie de los octavos de final y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. En partido de vuelta de los octavos de final, por los felinos marcaron Arturo Ortíz, el brasileño José Rogério y el argentino Juan Ignacio Dinenno, en dos ocasiones. Ryan Bolaños descontó por el Saprissa. Los Pumas se enfrentarán en los cuartos de final al New England Revolution estadounidense que avanzó a esta ronda por el retiro del Cavaly AS haitiano. El Saprissa se fue en busca de remontar la serie desde los minutos iniciales del primer tiempo. Al 9, el guardameta Julio González salvó en dos ocasiones su marco al rechazar tiros de Christian Bolaños y Jimmy Marín. Tras ello, los Pumas se apoderaron del juego y se adelantaron en el marcador. En el 12, Leonel López cobró un tiro de esquina por derecha que Ortíz, con un cabezazo, transformó en el 1-0. El Saprissa volvió a apretar en el arranque del segundo tiempo y obtuvo el empate al 51 cuando con una volea Ryan Bolaños decretó el 1-1. A pesar de mejorar y tener más profundidad al frente, el Saprissa no aumentó su ventaja, lo que le permitió a Dinenno sentenciar la serie al convertir con la derecha el 2-1 al 75 y el 3-1 con un cabezazo al 82. Rogério puso el 4-1 al 90+4 al hacer efectivo una asistencia desde la derecha de Alan Mozo. - Ficha técnica: 4. Pumas UNAM: Julio González; Alan Mozo, Arturo Ortíz, Ricardo Galindo, Jerónimo Rodríguez; Leonel López (Santiago Trigos m.79), Omar Islas, Diogo de Oliveira (Higor Meritao m.55; Sebastián Saucedo m.79); Favio Álvarez (José Caicedo m.86), Juan Ignacio Dinenno (José Rogério m.86) y Washington Corozo. Entrenador: Andrés Lillini. 1. Saprissa: Aarón Cruz; Gerald Taylor, Kevin Espinoza, Mariano Torres, Aubrey David, Ryan Bolaños; Jimmy Marín, Christian Bolaños, David Guzmán (Víctor Medina m.82), Marvin Angulo (Francisco Rodríguez m.70); Wálter Cortés (Ariel Rodríguez m.77). Entrenador: Iñaki Alonso. Goles: 1-0, m.12: Arturo Ortíz. 1-1, m.51: Ryan Bolaños. 2-1, m.75: Juan Ignacio Dinenno. 3-1, m.82: Juan Ignacio Dinenno. 4-1, m.90+4: José Rogério. Árbitro: Mario Escobar de Guatemala. Amonestó a David Guzmán, Wálter Cortés, Leonel López, Arturo Ortíz, Jerónimo Rodríguez y Favio Álvarez. Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf disputado en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.