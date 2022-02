2-2. Palmeiras salva un empate y deja abierta la Recopa Sudamericana

Sao Paulo, 23 feb El Palmeiras, último campeón de la Copa Libertadores, consiguió este miércoles un empate in extremis ante el Athletico Paranaense (2-2) en la ida de la Recopa Sudamericana, que se decidirá la próxima semana en el Allianz Parque de Sao Paulo. Raphael Veiga transformó un penalti en el minuto 97 para el conjunto paulista, que por dos veces se vio por debajo en el marcador, en una final entre brasileños muy igualada y en la que brillaron los porteros de ambos equipos. El empate frustró el debut soñado del delantero brasileño Marlos, que, después de una década en Ucrania, salió desde el banquillo para marcar en el minuto 76 el que sería el 2-1 para el Paranaense, ganador de la última Copa Sudamericana. Antes, el atacante uruguayo David Terans sorprendió al Palmeiras con el primer gol de la noche a la salida de un córner, aunque el equipo que dirige el portugués Abel Ferreira reaccionó al instante y empató por medio del centrocampista Jailson. Paranaense no sintió en exceso su falta de rodaje en este inicio de temporada frente a un Palmeiras que viene de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA y está metido de lleno en el Campeonato Paulista. La vuelta de esta final que enfrenta a los dos campeones continentales de la Conmebol se celebrará el miércoles de la próxima semana en el Allianz Parque de Sao Paulo. Ni Paranaense, ni Palmeiras, saben lo que es conquistar una Recopa Sudamericana. El equipo verde perdió, de hecho, la final del año pasado ante el Defensa y Justicia argentino. Ferreira decidió poblar el centro del campo para ahogar a un Paranaense que saltó al césped bastante manso, a pesar de jugar ante su público, y, para suplir la baja de sus zagueros titulares, apostó por Murilo y el chileno Kuscevic. El cuadro de Sao Paulo trianguló mejor durante los primeros minutos, con Jailson más agresivo y el colombiano Eduard Atuesta apareciendo entre líneas con facilidad. La jerarquía del Palmeiras parecía suficiente para controlar el duelo. Pero fue el conjunto de Alberto Valentim el que halló petróleo primero, en un córner desviado a mitad de camino y rematado al fondo de la red por Terans en el minuto 19. En un principio fue anulado por el juez de linea por fuera de juego, pero después de varios minutos, el VAR ratificó la ventaja de los locales. La reacción del conjunto paulista fue automática. Metió sexta marcha y empató en un abrir y cerrar de ojos, también en un saque de esquina con algo de fortuna, pues un remate en semifallo de Dudú acabó en las botas de Jailson, que no desperdició el regalo. Corría el minuto 28. Con todo igual nuevamente, se volvió al guión de los primeros minutos: con un Palmeiras intentando imponerse y un Paranaense dedicado a dar sustos esporádicos. El más intenso fue un portentoso cabezazo de Thiago Heleno. El capitán del 'Huracán de Curitiba' se presentó en el área, sólo, libre, pero su remate se marchó alto por poco. Los de Ferreira no se quedaron de brazos cruzados y Rony disparó un zambombazo de larga distancia que se estrelló en el palo, tras un leve y milagroso toque de Santos. Al preparador portugués no le gustó lo que vio al inicio del segundo tiempo porque enseguida movió el banquillo con tres cambios hasta el minuto 71. Valentim, también disconforme, hizo debutar a Marlos, de regreso a Brasil después de una década, primero en el Metalist y después en el Shakhtar Donetsk. El atacante anotó un bello tanto por la escuadra entre tres jugadores del Palmeiras. Pero cuando parecía que el Paranaense tenía el triunfo en el bolsillo, un desafortunado penalti sobre Wesley dejó todo igual para el Palmeiras, que ahora se jugará el título en casa. - Ficha técnica: 2.Athletico Paranaense: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner (m.89 Nicolás Hernández); Hugo Moura (m.71 Christian), Erick (m.89 Zé Ivaldo), Matheus Fernandes, Léo Cittadini; David Terans (m.67 Marlos) y Rómulo. Entrenador: Alberto Valentim. 2.Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Benjamín Kuscevic, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Danilo, Jailson (m.71 Zé Rafael), Eduard Andrés Atuesta (m.57 Wesley), Raphael Veiga; Dudú (m.71 Gabriel Veron) y Rony (m.83 Rafael Navarro). Entrenador: Abel Ferreira. Goles: 1-0, m.19: Terans; 1-1, m.28: Jailson; 2-1, m.76: Marlos. 2-2, m.97: Veiga. Árbitro: El argentino Facundo Tello amonestó a Heleno, Erick y Hernández. Incidencias: partido de ida de la Recopa Sudamericana jugado en el Arena da Baixada, en la ciudad brasileña de Curitiba (sur). Hubo un minuto de silencio por las víctimas de la covid-19. EFE cms/cav