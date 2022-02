2-0. Matheus rescata al Braga en los penaltis

Redacción deportes, 24 feb El Braga se clasificó para los octavos de final de la Liga Europa después de derrotar 2-0 al Sheriff Tiraspol, que cedió en la tanda de penaltis gracias a la actuación del portero brasileño Matheus, villano del conjunto moldavo tras detener dos penas máximas. Después de la derrota en Tiraspol, el Braga necesitaba dar un puñetazo encima de la mesa para demostrar al equipo revelación de la Liga de Campeones que era superior. Tenía que remontar un 2-0 en contra marcado por los errores del cuadro luso, que firmó un partido gris y espeso para el olvido. En la vuelta, ante su afición, quería redimirse. Por lo menos, poner encima del césped algo de orgullo. Era lo mínimo para un club que sueña con repetir la hazaña de 2010, cuando se plantó en la final de la Liga Europa que perdió frente al Oporto 1-0. El cuarto equipo de Portugal por detrás del Oporto, del Benfica y del Sporting, y sin ningún otro título a mano, no podía dejar escapar la oportunidad de seguir con vida en la Liga Europa. Por eso, el Braga salió a morder, sin esconderse y sin especular. No tenía que perder y quiso marcar territorio pronto. Lo consiguió. Avisó con un remate al palo de André Horta pasados los cinco minutos e Iuri Medeiros, con un remate centrado, abrió al cuarto de hora. El Sheriff, grogui, apenas se sacudió el dominio luso con una ocasión de Momo Yansane que detuvo el guardameta Matheus. El cuadro moldavo tomó aire de forma circunstancial, pero no pudo sostener las acometidas del Braga, que justo antes del descanso abrazó el segundo después de una conexión entre Medeiros y Ricardo Horta que acabó con la pelota en la red de la portería defendida por Georgios Athanasiadis. El Braga ya había hecho su trabajo. Igualó la eliminatoria en 45 minutos. No podía pedir más. Tenía toda la segunda parte por delante para apuntillar a su rival con tranquilidad. Sin embargo, el técnico Yuriy Vernydub sacó al terreno de juego tras el descanso a Boban Nikolov y su equipo ganó en consistencia. Con Nikolov, el Sheriff sujetó las intentonas del Braga por culminar la remontada y las ocasiones brillaron por su ausencia. La prórroga tampoco decidió nada y los penaltis dictaron sentencia. En ellos, el portero Matheus se hizo grande, detuvo tres penaltis y el Braga se clasificó para la siguiente fase. -- Ficha técnica: 2.- Braga: Matheus; Couto (Castro, m. 89) Vitor Tormena, Carmo, Fabiano; Al Musrati, André Horta (Rodrigues, m. 90), Ricardo Horta; Rodrigo Gomes (Moura, m. 64), Vitor Oliveira (Fale, m. 109) y Medeiros (Abel Ruiz, m. 74). 0.- Sheriff Tiraspol: Athanasiadis; Traoré, Petro, Radeljic, Dulanto, Julien; Bruno, Addo, Thill; Yansane (Nikolov, m. 46) y Jakshibaev (Basit, m. 111) Goles: 1-0, m. 17: Medeiros; 2-0, m. 43: Rodrigo Horta. Penaltis: 0-0: Dulanto, para Matheus; 1-0: Ricardo Horta; 1-0: Bruno, falla; 2-0: Al Musrati; 2-0: Radeljic, para Matheus; 2-0: Abel Ruiz, para Athanasiadis; 2-1: Basit; 2-1: Carmo, para Athanasiadis; 2-2: Thill; 3-2: Moura. Árbitro: José María Sánchez (España). Mostró cartulina amarilla a Traoré (m. 21), Petro (m. 66), Nikolov (m. 85), Thill (m. 88), Jakhshibaev (m. 94) y Dulanto (m. 115) por parte del Sheriff y a Oliveira (m. 69) y Moura (m. 85) por parte del Braga. Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga Europa disputado en el Estadio Municipal de Braga ante cerca de 15.000 espectadores. EFE jjl/sab