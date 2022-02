1-0. El Sevilla sufre pero hace valer su renta para meterse en octavos

Redacción deportes, 24 feb El Sevilla perdió 1-0 en el campo del Dinamo de Zagreb y sufrió mucho para hacer valer la renta de 3-1 que logró en la ida, aunque el resultado le vale para meterse en los octavos de final de la Liga Europa tras un partido que acabó con diez jugadores al ver el danés Thomas Delaney dos tarjetas amarillas. El equipo español, pese a no hacer un buen partido, lo tenía controlado, aunque un penalti muy protestado en el minuto 63 por mano del argentino Marcos Acuña que transformó Mislav Orsic y la expulsión de Delaney en el minuto 91 y con cuatro de prolongación le pusieron en aprietos. El conjunto de Julen Lopetegui afrontó el partido con esa ventaja de la ida de hace una semana en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán pero con un equipo ofensivo que hizo presagiar que también quería goles en la capital croata para que no se repitiera la historia, ya que los locales eliminaron en los octavos de la pasada edición al Tottenham de José Mourinho tras un 2-0 adverso el primer choque. A la cita faltó el extremo galo Anthony Martial, uno de los refuerzos de invierno, que se lesionó el pasado domingo en Barcelona ante el Espanyol (1-1) y que se unió a la baja del central neerlandés Karim Rekik, que se tuvo que retirar con molestias en la ida de esta eliminatoria, aunque volvió al lateral derecho el argentino Gonzalo Montiel tras tres partidos ausente por una dolencia muscular. Mientras, el Dinamo de Zagreb recibió la Sevilla en el estadio Maksimir sin dos de sus jugadores clave, el capitán Adrijan Ademi y otro centrocampista, Luka Ivanusec, ambos por lesiones, pero recuperó al defensa francés Kévin Théophile-Catherine y al atacante Komnen Andric, aunque éste de inicio fue suplente. Como se preveía, el equipo que entrena Zeljko Kopic salió intenso, con ganas de asustar al rival con el apoyo de su afición y lo consiguió, porque al Sevilla le duró poco el balón cuando quiso crear y trabajó mucho más en defensa. Con el paso de los minutos la situación no varió, incluso se decantó aún mas para el Dinamo, que vio a un adversario replegado, sin recursos y con sus jugadores de arriba prácticamente inéditos, pues ni los argentinos Papu Gómez y Lucas Ocampos, el mexicano Tecatito Corona o Rafa Mir recibieron balones con garantías. Pese a ello, el partido cumplió la media hora sin que los croatas hicieran trabajar mucho al meta marroquí Yassine Bono y con un Sevilla que empezó a acercarse sobre la portería que defendió Dominik Livakovic, frente al que lo intentaron sin peligro Rafa Mir o el Papu. Este balance no dio más que para el empate inicial antes del descanso, pero con una circunstancia muy negativa para los visitantes, que perdieron al central brasileño Diego Carlos en el último minuto de la primera parte por una dolencia muscular. Esa circunstancia hizo a Lopetegui reestructurar la defensa en el segundo periodo, con la entrada de Delaney retrasando al brasileño Fernando Reges a la posición de central y también con la presencia en el lateral derecho de Jesús Navas por Montiel. El Sevilla salió así con otra cara, la de más protagonista con el balón y mucho mas metido en el campo del adversario, con lo que llegaron dos buenas para marcar en un cabezazo del central francés Jules Koundé y otra que empezó un muy activo Tecatito y que no pudo culminar Rafa Mir. Fueron los mejores momentos del Sevilla, aunque de manera sorprendente llegó el 1-0 para el Dinamo en un penalti que transformó en el minuto 64 Orsic por una mano muy protestada de Acuña en una acción con Marko Bulat, quien había salido minutos antes. El tanto cambió otra vez el partido, al revitalizarse el conjunto balcánico en busca de un 2-0 que empataría la eliminatoria, mientras que el Sevilla, en acciones de Ocampos y Rafa Mir, no logró batir la portería de Livakovic, con lo que el partido se fue a su recta final con un emocionante resultado y más cuando Delaney vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. - Ficha técnica: 1 - Dinamo de Zagreb: Livakovic; Ristovski (Spikic, m.62), Théophile-Catherine, Sutalo, Franjic, Stefulj (Bockaj, m.62); Tolic (Bulac, m.53), Misic, Gojak (Menano, m.75); Petkovic (Emreli, m.62) y Orsic. 0 - Sevilla: Bono; Montiel (Jesús Navas, m.46), Koundé, Diego Carlos (Delaney, m.46), Acuña; Fernando, Rakitic (Joan Jordán, m.71); Ocampos, Papu Gómez, Tecatito Corona (Óliver Torres, m.71) y Rafa Mir (En-Nesyri, m.81). Gol: 1-0, M.64: Orsic, de penalti. Árbitro: François Letexier (Francia). Expulsó al sevillista Delaney por dos amarillas, al verlas en los minutos 66 y 91. Amonestó a los visitantes Acuña (m.63) y Bono (m.87). Incidencias: Partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga Europa disputado en el estadio Maksimir ante unos 11.000 espectadores, máxima capacidad para este encuentro. EFE agr/ism (foto)