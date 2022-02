Yangel Herrera: "Ya se verá en verano si puedo continuar o no"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 23 feb El centrocampista del Espanyol Yangel Herrera afirmó este miércoles que "todavía es muy temprano" para pensar en su futuro en el club catalán y apuntó que en verano se verá si puede continuar o no en el club. El venezolano, en rueda de prensa después del entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, es propiedad del Manchester City, con el que le restan dos años más de contrato, y está cedido a la entidad blanquiazul sin opción de compra. "Me centro en seguir evolucionando y ayudar al equipo", apuntó. En el plano colectivo, Herrera destacó el buen momento anímico del Espanyol tras empatar contra Barcelona (2-2) y Sevilla (1-1): "Hemos tenido excelentes sensaciones contra grandísimos rivales, con la sensación de haber podido de ganar alguno de los dos partidos o incluso los dos". El jugador adelantó que el equipo afronta el partido de este domingo contra el Villarreal con "mucho optimismo" y con el objetivo de conseguir "una victoria" que, confesó, daría "muy buenas sensaciones" al grupo. Preguntado por la seguridad defensiva del Espanyol, que no deja la portería a cero desde el 28 de noviembre contra la Real Sociedad (1-0), Herrera reconoció que es "un problema". "Nos cuesta conseguir victorias si no dejamos el arco a cero. Debemos tener la mente que cuando lo hagamos podremos ganar", zanjó. EFE 1011112 dpb/vmc

