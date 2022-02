Venezuela alcanza "102 %" de población vacunada contra la covid, dice Maduro

Caracas, 22 feb Venezuela alcanzó la meta de 102 % de ciudadanos mayores de 18 años vacunados con la "dosis completa" contra la covid-19, según aseguró este martes el presidente Nicolás Maduro, quien no explicó a qué se debe que el porcentaje supere en un 2 % al total de la población mayor de edad. "A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta de 102 puntos %, 102,6 %, para ser más exactos, de vacunación, en primera y segunda, dosis completa. Venezuela ha vacunado a toda su población", afirmó Maduro durante una reunión con ministros transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, indicó que en el país suramericano alcanzaron el 56 % de niños y jóvenes, entre los dos y los 17 años de edad, vacunados contra la covid-19. "Hemos llegado al 56 % entre niños y jóvenes de dos años a 17. (Un) 56 %, vamos rumbo al 100 %", aseveró el mandatario nacional, quien pidió a los padres y representantes llevar a sus hijos a los centros habilitados para la inoculación en escuelas, hospitales y universidades de todo el país. No obstante, datos de la Organización Mundial de la Salud, actualizados al 18 de febrero, refieren que 14.966.671 ciudadanos venezolanos han sido vacunados con dos dosis de la vacuna contra la covid-19, lo que equivale a 49,8 % de personas con la pauta completa. Maduro aseguró que la cifra de vacunación apuntada por su Gobierno es gracias a los países aliados que han apoyado a su Gobierno en la obtención de las dosis necesarias. "Gracias a China, gracias a Rusia, gracias a Cuba el pueblo de Venezuela tiene sus vacunas completas y tenemos vacunas para todo el 2022 y más adelante, para garantizar la salud de nuestro pueblo", destacó el presidente venezolano. El mandatario puntualizó que, pese al bloqueo que vive Venezuela, "no pudieron sabotear el proceso de vacunación" y que su Gobierno logró "más del 100 % de población con dosis completa", gracias a la unión de las vacunas donadas por aliados y las que pudieron comprar "pariendo la plata (el dinero)". "Ellos dicen que en Venezuela hay una dictadura, pero en Venezuela el presidente llama al pueblo a vacunarse y se vacuna el 100 % del pueblo... Aquí no se le impone nada a nadie, el que se quiere vacunar ahí tiene la vacuna, gratis", apostilló. Además, Maduro se refirió a las dosis de refuerzo contra la covid-19 y aseguró que en Venezuela comenzará a colocarse la vacuna de refuerzo cuatro meses después de la aplicación de la segunda dosis, y no a los seis meses como se había establecido inicialmente en el protocolo creado por las autoridades venezolanas. "Habíamos adoptado el esquema de la vacuna de refuerzo cada seis meses y con esta recomendación del comité terapéutico del covid-19, que hace la comisión presidencial en la lucha contra el covid-19, me parece pertinente que a partir de esta semana asumamos la vacuna de refuerzo después de cuatro meses de la vacuna principal", explicó.