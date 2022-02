Uruguayo Plaza Colonia vence 2-0 a The Strongest en ida de segunda fase de Libertadores

El uruguayo Plaza Colonia se impuso 2-0 este martes ante el boliviano The Strongest en Montevideo, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores-2022.

Juan Mascia anotó los dos tantos del encuentro, en un marcador que pudo ser más abultado a favor de los locales, quienes malograron un penal y jugaron más de la mitad del partido con un hombre de más.

El humilde club charrúa logró así un gran debut en la Libertadores, torneo que juega por primera vez en su historia, pero quedó con gusto a poco debido a las chances desperdiciadas.

Los bolivianos del 'Tigre', en tanto, dejaron el estadio Centenario con la esperanza puesta en la revancha del martes próximo en La Paz, que definirá cuál de los dos equipos sigue en camino a la fase de grupos del torneo.

- Expulsión y penal -

El encuentro comenzó trancado, con Plaza Colonia adueñándose de la posesión de pelota e intentando controlar el partido, mientras la visita cerraba todos los espacios sin permitir el avance hacia su arco.

Bien parado atrás, el conjunto boliviano hacía alarde de su defensa, apostando al contragolpe por bandas, que logró generarle alguna llegada de peligro.

No obstante, el local 'Pata Blanca' no demoró en abrir el marcador, de tiro libre. Iban 19 minutos cuando Juan Mascia logró empujar un rebote que dio el arquero Germán Viscarra, tras rechazar un primer cabezazo de Leandro Suhr, marcando el 1-0 a favor de Plaza Colonia.

Luego del gol, el equipo charrúa acentuó su actitud ofensiva, con claras intenciones de aprovechar el envión para agrandar la diferencia.

The Strongest, que no encontraba caminos, vio empeorado su panorama sobre los 33 minutos, cuando se quedó con 10 jugadores en cancha. El árbitro brasileño Bruno Arleu no dudó en mostrarle la roja directa a Cristian Esparza tras una fuerte patada sobre un jugador uruguayo.

Apenas tres minutos después, Arleu pitó penal a favor de Plaza por una mano en el área, que Mascia cambió por gol para anotar el 2-0.

- Mismo libreto -

La segunda parte no mostró grandes cambios en los libretos de ambos equipos. Plaza Colonia mantenía la iniciativa, en tanto The Strongest seguía con su fuerte resguardo defensivo para aminorar los riesgos en su área, apostando al contragolpe.

Pero rápidamente aparecieron las emociones. A los 54, el juez volvió a cobrar un penal para los locales, por una falta de Rodrigo Amaral sobre el delantero Nicolás Dibble.

El propio Dibble ejecutó la pena pero malogró la chance, al picar suavemente una pelota que fue detenida sin problemas por Viscarra.

El desacierto propició una meseta en el encuentro, con el conjunto uruguayo afectado tras haber desperdiciado la chance de terminar el partido con goleada para llegar con tranquilidad a la revancha en los 3.600 m de altitud de La Paz.

gv/cl