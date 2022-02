Universidad miamense, primera de EEUU en enseñar Inteligencia Artificial

Miami, 23 feb La universidad Miami Dade College (MDC) se convertirá en la primera de Estados Unidos en ofrecer un curso de Inteligencia Artificial en su plan de estudios básico, gracias a un fondo de 15 millones de dólares que recibió para sus programas tecnológicos. La institución fortalecerá por medio de este donativo sus "innovadores programas en Inteligencia Artificial aplicada (IA), análisis de datos y tecnologías emergentes relacionadas", como afirmó en un comunicado. El fondo fue otorgado de manera conjunta por la Fundación Knight (7 millones de dólares), el condado Miami-Dade (5 millones), la ciudad de Miami (2 millones) y la Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami (DDA, en inglés), que donó un millón de dólares. De la mano de este anuncio, la universidad también dio a conocer la implementación del programa "AI for All", con el que busca "capacitar a todos los estudiantes de MDC en IA aplicada, independientemente de su carrera". "A través de esta iniciativa, MDC será la primera universidad del país en implementar un curso de inteligencia artificial en su plan de estudios básico", recalcó la institución, que además prevé construir un Centro de IA que se sumará a los que ya tiene enfocados en animación y juegos, computación en la nube y ciberseguridad. El anuncio llega en momentos en que la Escuela de Ingeniería y Tecnología (EnTec, en inglés) de MDC registra "máximos históricos" en cuanto a matrículas, las cuales han aumentado un 120 % desde 2017. En la actualidad cuenta con una media anual de unos 5.000 alumnos inscritos. Los fondos dados a conocer hoy permitirán incrementar en un 20 % el cuerpo docente de EnTec "con un enfoque en IA y disciplinas tecnológicas emergentes, así como desarrollar nuevos cursos y programas de desarrollo profesional en estos campos", dijo la institución. La universidad anunció también hoy el lanzamiento del programa MDC Tech, con el que reunirá a líderes de la industria y de la comunidad con profesores y estudiantes para apoyar el desarrollo del talento local "en tecnologías emergentes y la economía de innovación global". IMPULSO DEL TALENTO LOCAL A través de MDC Tech, los estudiantes de esta universidad podrán acceder a diversos cursos y becas mientras que las empresas del sector y otros empleadores de Miami que busquen talento tecnológico local "encontrarán una plataforma directa para llegar a los estudiantes del MDC con las habilidades tecnológicas más cotizadas". Con estas "inversiones históricas" la MDC está preparando "a los estudiantes para los mejores trabajos en carreras tecnológicas emergentes y en crecimiento, ayudando a los residentes a mejorar sus habilidades para lograr la movilidad económica", dijo la presidenta de la universidad, Madeline Pumariega. "Somos una comunidad extremadamente talentosa con un espíritu emprendedor vibrante que podría llevar el auge tecnológico actual al siguiente nivel si se le diera la oportunidad de hacerlo", dijo por su parte la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Raul Moas, director senior del programa de Miami de la Fundación Knight, señaló en el comunicado que con este donativo "MDC está aumentando significativamente su capacidad para satisfacer la creciente demanda de la comunidad de carreras en tecnología mientras alimenta la industria con el talento necesario". A su turno, el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien en los últimos años ha hecho campaña para que esta urbe floridana sea un "hub tecnológico" y la "Capital del Capital", destacó que la donación de la ciudad tendrá "retornos inconmensurables" en vista de que "el capital humano es tan valioso, si no más, que el capital financiero". EFE lce/ar/lll (foto)