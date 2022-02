Una demócrata progresista dará réplica al discurso de Biden en el Congreso

Washington, 23 feb La demócrata izquierdista Rashida Tlaib anunció este miércoles que dará una réplica al discurso sobre el estado de la Unión que el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene previsto ofrecer ante el Congreso el próximo 1 de marzo. El anuncio de Tlaib es inusual, ya que el partido de la oposición -en este caso el republicano- suele ser el que da la respuesta al presidente cuando ofrece su discurso anual sobre el estado de la Unión. Tlaib, una de las legisladoras que representa al estado de Michigan, dará la respuesta a Biden en nombre del Partido de Familias Trabajadoras, que suele apoyar la agenda del Partido Demócrata pero tiene posiciones más progresistas. Se espera que Tlaib haga un llamado a sus correligionarios demócratas para que hagan más por las familias trabajadoras de EE.UU. ahora que controlan la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso, algo que podría cambiar con las elecciones legislativas de noviembre. "Tengo un interés especial en hacer oír las voces de los trabajadores de mi distrito y de todo el país", afirmó Tlaib en un comunicado. "No debería ser tan difícil cumplir con lo prometido en temas de asistencia sanitaria, cambio climático, cuidado infantil, protección del derecho al voto, agua limpia, seguridad y mucho más. Nuestras comunidades se merecen que actuemos ahora", manifestó la legisladora. Tlaib es una de las legisladoras del grupo progresista conocido como "La brigada" ("The squad") y del que también forman parte Alexandria Ocasio-Cortez y Jamaal Bowman, ambos de Nueva York; Ayanna Pressley, de Massachusetts; Cori Bush, de Misuri, e Ilhan Omar, de Minesota. Omar y Tlaib fueron en 2018 las dos primeras mujeres musulmanas en ser elegidas para el Congreso de EE.UU. El ala izquierdista del Partido Demócrata lleva desde hace meses presionando a Biden para que se apruebe en el Congreso un gran plan de gasto social conocido como "Build Back Better" ("Reconstruir mejor") y que se ha quedado estancado por la oposición del sector más conservador del partido. El discurso del estado de la Unión es una de las ceremonias más importantes de la política estadounidense. Según marca la tradición, el presidente se dirige a las dos cámaras del Congreso reunidas en el mismo hemiciclo, junto a los miembros del Tribunal Supremo, para establecer cuáles son sus prioridades para el año entrante y pedir la colaboración del Legislativo. EFE bpm/afs/eat