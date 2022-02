Ucrania pide "más sanciones, más armas y más diplomacia" para parar a Rusia

Naciones Unidas, 23 feb El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitro Kuleba, pidió este miércoles más sanciones, más armas y más diplomacia, de forma simultánea, para defender a su país contra la agresión de Rusia y proteger así el orden mundial. "Deben imponerse más sanciones, deben proveernos de más armas y deben multiplicarse las acciones diplomáticas", dijo Kuleba en unas declaraciones a los periodistas tras intervenir ante la Asamblea General de la ONU en una sesión dedicada específicamente a la crisis en Ucrania. Repitió una y otra vez que las sanciones anunciadas el martes por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unidos "son apreciadas, pero no suficientes", y que no cabe esperar a que los cohetes rusos caigan sobre el suelo ucraniano para imponer una nueva tanta de sanciones, pues "deben tener un efecto disuasorio". El ministro defendió el derecho de su país a proveerse de "armas defensivas para defender a nuestro país, unas armas que ojalá no tuviéramos que necesitar", y dijo que el presidente de EE.UU., Joe Bide,n y los secretarios de Estado, Anthony Blinken, y de Defensa, Lloyd Austin, le prometieron seguir proveyéndolas, así como prometieron seguir con las sanciones si Rusia no cambia de actitud. El jefe de la diplomacia ucraniana criticó a los países que se limitan a genéricos llamamientos a la paz o que piden la distensión sin mencionar siquiera a Rusia, pues así "se manda un mensaje de que se toleran este tipo de comportamientos" de intervención en países terceros. Citó por ejemplo a Japón, un país del que dijo esperar una actitud más enérgica porque debe entender que lo que sucede en el este de Ucrania "no es solo una amenaza contra Europea, sino contra el orden mundial". "Hay que presionar a Rusia -insistió-, hay que hacerle sentir que las sanciones no son soportables", y aseguró que ha solicitado repetidamente conversar o reunirse con su homólogo ruso Sergei Lavrov, sin ningún éxito porque él siempre encuentra "algún pretexto". EFE fjo/eat (foto)(video)