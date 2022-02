Ucrania aprueba el estado de emergencia; EEUU anuncia sanciones contra gasoducto ruso

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) KIEV, UCRANIA15 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Plano general de la Plaza de la Independencia2. Plano general de la Plaza de la Independencia3. Plano general de la Plaza de la Independencia4. Plano general de gente caminando en la calle5. Zoom in de la bandera de Ucrania ondeando en un balcón6. Plano general de gente caminando en la calle7. Plano general de gente caminando en la calle8. Plano general de gente caminando en la calle WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS23 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: US DEPARTMENT OF STATE 9. SOUNDBITE 1 - Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EEUU (hombre, inglés, 34 seg.): "Nuestros aliados alemanes tomaron ayer la decisión de que el gasoducto Nord Stream 2, que ha sido valuado en una inversión de 11.000 millones de dólares por parte de Rusia, fuera suspendido indefinidamente. El presidente Biden autorizó hoy sanciones contra el Nord Stream 2 y sus funcionarios corporativos. Hemos tomado acciones complementarias, usando nuestra propia autoridad para asegurar que el Nord Stream 2 sea descartado, como dijimos que pasaría." "Our German allies yesterday took resolute action to ensure that the Nord Stream 2 pipeline, what had been a prized 11 billion dollar investment on the part of the Russian Federation, is suspended indefinitely. And as you have just seen, President Biden today authorized sanctions on Nord Stream 2 AG and its corporate officeholders. We have now taken complementary actions, using our own authorities to ensure that Nord Stream 2 is off the table, just as we said it would be." BALTIC SEA (GERMANY), ALEMANIA2018FUENTE: NORD STREAM 2 / NORDISCH FILMPRODUCTION ANDERSON + TEAM GMBH 10. Plano medio de la instalación del gasoducto Nord Stream 2, trabajadores dentro del buque11. Plano medio de la instalación del gasoducto Nord Stream 2, trabajadores dentro del buque12. Plano medio de la instalación del gasoducto Nord Stream 2, trabajadores dentro del buque13. Plano general del gasoducto14. Plano general del gasoducto15. Plano general del gasoducto ÓBLAST DE ROSTOV, RUSIA23 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: AFPTV 16. Travelling de equipo militar ruso, incluyendo varios lanzadores de misiles, en una vía de tren17. Paneo de izquierda a derecha de equipo militar ruso en una vía de tren18. Plano general de equipo militar ruso en una vía de tren LONDRES, REINO UNIDO23 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: AFPTV 19. Paneo de izquierda a derecha de una protesta fuera de la embajada rusa en Londres BERLÍN, ALEMANIA23 DE FEBRERO DE 2022FUENTE: AFPTV 20. Plano general de la Puerta de Brandenburgo iluminada con los colores de la bandera de Ucrania ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Biden anuncia sanciones contra el gasoducto ruso Nord Stream 2Washington, 23 Feb 2022 (AFP) - El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el miércoles sanciones contra la empresa encargada de operar el gasoducto Nord Stream 2, que une Rusia con Alemania, en una nueva medida para responder a las acciones de Vladimir Putin en Ucrania."He ordenado a mi administración que imponga sanciones a Nord Stream 2 AG y a sus dirigentes", informó Biden en un comunicado."Estas medidas forman parte de nuestra primera tanda de sanciones en respuesta a las acciones de Rusia en Ucrania", recalcó.El anuncio, que apunta a una de las mayores iniciativas geoestratégicas de Rusia, un país rico en energía, se produce después de que Alemania anunciara el martes que suspendería este polémico gasoducto. Este tubo submarino de 1.230 kilómetros bajo el mar Báltico, de un valor de 11.000 millones de dólares (9.700 millones de euros), fue terminado a finales de 2021, pero aún no se había puesto en funcionamiento porque estaba pendiente de la autorización de Alemania. Estados Unidos está en contra del gasoducto desde el principio, porque debilitaría económica y estratégicamente a Ucrania y estima que aumentaría la dependencia de la UE del gas ruso.Biden agradeció al canciller alemán Olaf Scholz por "responsabilizar a Rusia por sus actos".sms-cjc/erl/rsr/ ------------------------------------------------------------- El Parlamento de Ucrania aprueba el estado de emergencia nacionalKiev, 23 Feb 2022 (AFP) - El Parlamento ucraniano aprobó este miércoles por amplia mayoría la declaración del estado de emergencia nacional, ante la amenaza de una invasión rusa.La medida, propuesta por el presidente Volodimir Zelenski, fue votada horas después de que Rusia iniciara la evacuación de su personal diplomático en Kiev y de que Estados Unidos alertara sobre el riesgo de una ofensiva general de Rusia contra la exrepública soviética."La situación es difícil, pero permanece bajo nuestro control", aseguró antes del voto el secretario ucraniano de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov.El estado de emergencia permitirá a las autoridades regionales reforzar las medidas de seguridad, imponiendo por ejemplo controles de identidad más estrictos.Estará en vigor en el conjunto del territorio, con excepción de los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este, reconocidos el lunes como repúblicas independientes por el presidente ruso, Vladimir Putin.Las potencias occidentales estiman que Rusia, que ha concentrado 150.000 efectivos en su frontera con Ucrania, podría lanzar una ofensiva militar contra todo el país.zak/gw/js/sag