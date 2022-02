Trejo: "Benzema es muy completo, es un jugador diez convertido en nueve"

David Ramiro Madrid, 23 feb "Al Real Madrid se le puede ganar pero hay que hacerle el partido incómodo". Así de contundente se manifestó en una entrevista a Efe el mediapunta argentino Oscar Trejo, líder de un Rayo Vallecano que, en la primera vuelta del campeonato, maravilló con su juego y eficacia pero que en las últimas semanas ha visto frenada su euforia con una mala racha de resultados. Trejo (Santiago del Estero, Argentina; 1988) llegó a Boca Juniors con 12 años y se marchó a los 18 rumbo a España para jugar en el Mallorca e iniciar una trayectoria profesional que también le llevó a jugar en el Elche, Sporting de Gijón, el Toulouse francés y el Rayo Vallecano. En el equipo madrileño afronta su segunda etapa. La primera fue en la campaña 2010/2011 y la segunda comenzó en 2017. Ha vestido la camiseta franjirroja en 216 partidos, lleva el brazalete de capitán y es uno de los ídolos de la afición vallecana. P: ¿Cómo está el equipo tras seis partidos sin ganar en Liga? R: Hicimos una primera vuelta increíble pero este año solo hemos sumado un punto en Liga. Estamos pasando por ese bache que sabíamos que iba a llegar pero esperábamos que fuera lo más tarde posible. Las malas rachas hay que pararlas y esperemos que sea pronto. P: ¿Qué ambiente se respira en el vestuario? R: El vestuario sigue confiando, está tranquilo, sabemos que todo lo bueno que hemos hecho en la primera vuelta no nos tiene que quitar nada en la segunda. Los malos resultados no nos tienen que sacar del foco y del trabajo que estamos haciendo con la humildad y compromiso que estamos demostrando. Los tres meses que quedan los afrontamos con mucha ilusión y mucha pasión. P: ¿Ve factible la salvación? R: Tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Sabemos que estas rachas se cortan con un resultado positivo pero buscándolo durante toda la semana con buen ambiente. P: La Copa del Rey es otra ilusión. En la ida perdieron 1-2 con el Betis. ¿Se puede pensar en una remontada? R: Sí, pensamos en la remontada con ganas y confianza, pero antes tenemos un partido importante frente al Real Madrid. DERBI FRENTE AL REAL MADRID P: Esta jornada reciben al Real Madrid. ¿Cómo ve al líder? R: Fuerte en todas las líneas. Se nota un equipo que está pasando un momento muy bueno a pesar de la derrota en París. Nadie duda del potencial del equipo que tienen, pero nosotros tenemos que aprovechar que jugamos en casa y con nuestra gente para poder ganar. P: En 2019 ya ganaron al Real Madrid (1-0) R: Eran otras circunstancias. Estaban un poco dolidos porque se habían quedado fuera de todas las competiciones que tenían. Ahora tenemos claro que hay que jugar con desparpajo. Estos partidos hay que disfrutarlos, vivirlos con responsabilidad y también saber que podemos ganar. Ganamos al Barcelona y por qué no al Madrid. P: ¿Cuáles pueden ser las claves? R: La incomodidad. Tenemos que ser un equipo incómodo. Sabemos jugar los partidos en casa, sabemos estar juntos, tenemos nuestras armas y conocemos mejor nuestro estadio que ellos. De sus jugadores cualquiera te puede marcar la diferencia y por eso tenemos que hacerles un partido incómodo. P: Entre Vinicius y Karim Benzema, ¿con quién se queda? R: Me gusta mucho Benzema. Me alegro por Vinicius, porque aquí la gente le había castigado mucho diciendo que le faltaba el último pase, el gol, y este año ha mejorado mucho y se siente con mucha confianza. En cambio Benzema me parece un jugador completo. Tiene gol, pase, visión y juego. Se asocia muy bien con los compañeros, es un buen finalizador y hace bien de enlace con las bandas. Es un diez convertido en nueve. Siempre lo he pensado y creo que lo siente así. CONFIANZA DE IRAOLA P: Andoni Iraola le considera un jugador determinante y uno de los más importantes del equipo R: Estoy agradecido al entrenador por la confianza que me ha dado. A la gente de arriba nos da una libertad muy buena y muy positiva, sabiendo que somos los que pueden ayudar a que un partido cambie. Particularmente me siento bien y con confianza. Estoy en un grupo que, a pesar de la mala racha, no perdemos el sentido del humor ni las bromas y eso ayuda a desconectar. P: ¿Entiende más al jugador un entrenador que ha sido futbolista? R: Jugué una vez contra él, en San Mamés. Tenía referencias suyas, también nos habíamos enfrentado frente al Mirandés, y creo que es un entrenador que va a ir avanzando con los años y seguramente va a terminar en un equipo grande. P: ¿Cómo es llevar el brazalete de capitán? R: Es algo muy lindo. Es un club especial, en el que hay que saber convivir con los problemas y el éxito. Es un club muy humilde, querido en España y Sudamérica, y hay que representarlo de la mejor manera. CONFLICTO SOCIAL P: Como capitán, ¿no le cansan los continuos enfrentamientos entre afición y el presidente? R: A ninguno que va a trabajar le gusta o espera que haya tantos problemas. Uno lo que quiere es trabajar en óptimas condiciones para conseguir los resultados. En nuestro caso conseguir 40 puntos y salvarnos. Sabemos que es un club en el que tienes que estar preparado porque habrá altibajos y depende de nosotros que lo negativo podamos convertirlos en positivo y aprender de los errores. Queremos que la gente se sienta honrada e identificada con el equipo que representamos. P: ¿Ha hablado con Martín Presa de estos asuntos? R: Sí, junto con el resto de capitanes. Ojalá que dentro de poco podamos tener esa comunión entre todos. Sé que es difícil pero uno no pierde las esperanzas. Cuando uno persiste y lucha pueden salir cosas beneficiosas para todas. No perdemos la fe. P: ¿Con la afición también han hablado? R: Sí. Es un club en el que es muy fácil llegar a los jugadores para transmitirle sensaciones. Se agradece la unión fuerte que hay. Sabemos lo que piensan ellos y ellos lo que pensamos nosotros. Esperemos que el sábado todas las líneas estén conectadas para intentar sumar una victoria que nos vendría muy bien. FACETA PERSONAL P: Hablando de la selección, ¿le queda la espinita de no haber ido? R: La selección es lo máximo, lo que uno pretende conseguir. Sé que es difícil porque en mi posición hay muchos jugadores de clubes muy grandes, no solo de la Liga española. Sería lindo y además serviría para poder poner de ejemplo que en cualquier club, aunque sea humilde, con trabajo y confianza puede que tu nombre esté encima de la mesa. Es algo satisfactorio, gratificante y si se llega a dar sería una alegría inmensa. P: Tiene contrato hasta 2023. ¿Espera cumplirlo? R: Si el equipo se queda en Primera sigo una temporada más. Mi ilusión es que nos salvemos y se pueda cumplir. P: ¿Se ve volviendo a Argentina? R: Estamos muy bien en Madrid. Uno tiene que priorizar otras cosas como la familia. Veo muy difícil volver a Argentina. Mis horarios los marcan los chicos, las actividades extraescolares, y cuando hay días libres quedamos con amigos fuera del fútbol, que ayuda para desconectar.