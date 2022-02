Telles: "Elanga tiene una calidad impresionante y está dispuesto a aprender"

Madrid, 23 feb El defensor brasileño del Manchester United Alex Telles elogió a su compañero Anthony Elanga, autor del empate del conjunto inglés ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (1-1), al que ensalzó por su "calidad impresionante" y su disposición a aprender a sus 19 años. "Anthony es un gran jugador, está siempre listo para aprender, tiene una calidad impresionante y lo más importante es que está siendo listo para aprender. Sabe su calidad, dónde puede llegar. Estoy muy contento por él, ha entrado y ha tenido un gran impacto en el partido por el gol, obviamente", comentó Telles tras el encuentro en el Wanda Metropolitano sobre su joven compañero sueco. El lateral brasileño reconoció que su sensación "no es la mejor" tras el encuentro, pero valoró que salen "con un gran resultado" para la vuelta en Old Trafford. "Sabemos que somos muy fuertes en casa y ahora a preparar el partido para ganar y pasar a la siguiente fase", agregó. Telles admitió que esperaban un Atlético "fuerte en casa" y "agresivo" y fue lo que se encontraron en la primera mitad. "El inicio estuvo difícil, pero en el descanso hablamos y entramos en la segunda parte mejor. No estamos contentos con el resutldo, sabemos que lo podemos hacer mejor en el próximo, ser más agresivos y pasar a la siguiente fase", explicó. Respecto qué hablaron en el descanso, el jugador del United reveló que hablaron sobre "la grandeza del club" y que su primera mitad "no fue del nivel del Manchester United". "Sabíamos que teníamos que entrar mejor, no estamos contentos pero sabemos que salimos de aquí con un resultado que podemos ganar en Old Trafford y pasar a la siguiente fase. Pero tenemos que mostrar otra cara en el próximo partido y ganar", concluyó. EFE 1011340 mam/sab