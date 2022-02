Taiwán pone en alerta a su Ejército en medio de la crisis ucraniana

Pekín, 23 feb La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, ordenó hoy a su Ejército y Fuerzas de Seguridad que se mantengan "alerta" y "preparados para la actividad militar en la región" en medio del aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania. "Debemos seguir fortaleciendo nuestra preparación para el combate en el Estrecho de Taiwán -isla que reclama China- para garantizar nuestra seguridad", afirmó Tsai, citada por la agencia oficial CNA. La presidenta condenó "la violación de la soberanía ucraniana por parte de Rusia", pero pidió a ambas partes que resuelvan la crisis de manera pacífica y aseguró que la isla debe mantenerse "alerta" y "vigilante" ante "cualquier actividad militar" en la región del Indo-Pacífico. También señaló que "se debe desactivar cualquier intento de que fuerzas externas", en velada referencia a Pekín, utilicen la situación en Ucrania para "desestabilizar" el actual statu quo. Tsai agregó que ha pedido a su Ejecutivo que mantenga los mercados financieros de la isla "estables" para evitar que la crisis ucraniana afecte a la economía taiwanesa. Hasta el momento, Pekín ha evitado referirse explícitamente al anuncio del Kremlin de reconocer las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, y se ha limitado a comentar que las partes implicadas deben "solucionar sus diferencias a través del diálogo y la negociación". "Hay factores complejos en todo este asunto. Pero la posición de China no ha variado. Creemos que la disputa debe solucionarse de manera pacífica y en concordancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Pedimos a las partes que se abstengan de tomar medidas que empeoren la situación y evitar una escalada aún mayor de las tensiones", dijo el lunes el portavoz de Exteriores Wang Wenbin. En ese sentido, la prensa oficial china indica hoy que el país asiático está tratando la crisis ucraniana "con prudencia" al pedir que se implementen los Acuerdos de Minsk de 2015, aunque recalca que detrás de todo "la situación demuestra que Rusia quedó muy insatisfecha con que no se respondiera a sus preocupaciones de seguridad y que Putin ha visto la debilidad de Occidente". "Moscú está decidido a tomar medidas para que EE.UU. y la OTAN respondan a sus preocupaciones de seguridad (...). China tiene lazos estratégicos con Rusia, pero en esta reciente situación, al igual que en el asunto de Crimea, China se está manteniendo neutral", mantiene hoy el rotativo Global Times. Según expertos chinos mencionados por el periódico, "la posición china es más constructiva y menos dañina que la de Occidente. La crisis la han causado múltiples factores, incluyendo la expansión agresiva de la OTAN. Sería injusto simplemente culpar a un solo lado". "China tiene también inversiones y cooperación desde hace mucho con Ucrania. Así que Pekín se va a mantener neutral y mantener sus principios relacionados con la integridad territorial de los estados", indica el analista Cui Heng al diario, mientras que otro académico, Li Haidong, enfatiza que "si EE.UU. tiene que prestar su atención a Europa, su estrategia para el Indo-Pacífico podría quedar relegada a un mero eslogan". "Hay voces que han intentado comparar la crisis ucraniana con la cuestión taiwanesa, pero esto no tiene ningún sentido. Taiwán nunca ha sido un estado soberano y todo lo que tenga que ver con la isla es un asunto interno chino, no uno internacional", zanja el periódico.