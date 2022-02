Solari defiende su proyecto en el América al visitar a los Pumas UNAM

Ciudad de México, 23 feb El argentino Santiago Solari defenderá la continuidad de su proyecto como entrenador de las Águilas del América al visitar este sábado a los Pumas UNAM, en el partido más atractivo de la séptima jornada del Clausura mexicano. Informaciones de la prensa local indican que el futuro de Solari al frente de las Águilas dependerá de un resultado positivo en el duelo ante los Pumas, uno los rivales más 'odiados' por la afición del América. El antiguo técnico del Real Madrid vivió en 2021 un primer año de ensueño con el América, al que hizo el equipo en México que más puntos sumó en la fase regular de los dos torneos. Sin embargo, fue eliminado un par de veces en los cuartos de final y perdió una final de la Liga de Campeones de la Concacaf en octubre ante el Monterrey. Ahora Solari tiene a las Águilas, el equipo más ganador del país con 13 títulos de Liga, en la antepenúltima posición de la clasificación, lo que ha incrementado la presión en su entorno. "Mi posición se trata de superar la adversidad, de no rendirse nunca y yo no me voy a rendir hasta que este equipo vuelva a competir para ganar", expresó el argentino tras perder el sábado pasado ante el Pachuca en la sexta jornada del Clausura. La marca de Solari al frente del América en el Clausura es de un triunfo, un empate y cuatro derrotas, por lo que un descalabro más podría echarlo del banquillo capitalino. Vencer a los Pumas UNAM será una tarea complicada para el América. Los felinos, sextos en la clasificación, no pierden desde el 5 de febrero y llegan motivados al duelo ya que fueron los verdugos del América en los pasados cuartos de final. Sin embargo, los Pumas del estratega argentino Andrés Lillini llegarán desgastados al juego porque este miércoles disputarán el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Saprissa costarricense. La séptima jornada comenzará el jueves cuando el Pachuca busque escalar al primera lugar de la tabla al recibir al Mazatlán FC y el Querétaro sea anfitrión del Toluca. El viernes, el León visitará al Necaxa, los Tigres UANL al Juárez FC y el campeón Atlas al Tijuana. El sábado, el Monterrey recibirá al San Luis y el Guadalajara al líder Puebla. La fecha finalizará el domingo cuando el Cruz Azul se mida al Santos Laguna. - Séptima jornada del Clausura mexicano: . Jueves 24.02: Pachuca-Mazatlán FC y Querétaro-Toluca. . Viernes 25.02: Necaxa-León, Juárez FC-Tigres UANL y Tijuana-Atlas. . Sábado 26.02: Monterrey-San Luis, Guadalajara-Puebla y Pumas UNAM-América. . Domingo 27.02: Cruz Azul-Santos Laguna.