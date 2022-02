Sin margen para especular

Sevilla, 23 feb Betis y Zenit de San Petersburgo dirimen este jueves en el Villamarín el duelo de vuelta de la previa de octavos de Liga Europa, al que llegan los verdiblancos con un mínima ventaja de un gol (2-3) de la ida y en el que ambos contendientes buscarán el pase a las rondas nobles de la competición sin margen de error ni lugar para la especulación. Los del chileno Manuel Pellegrini afrontan el partido sin distracciones, con el imperativo de no mirar más allá del pase a octavos de la competición europea y con la certeza de que el conjunto ruso no será, pese a su mala racha como visitante, un rival fácil de doblegar, como demostró con su pegada en su feudo del 'Gazpron Arena'. Como mantiene certero el entrenador de Santiago, el primer error de mañana ante el Zenit sería "jugar con el resultado" de la ida, por lo que asume el reto de armonizar las facetas del juego de ataque y de contener la vocación atacante de los de San Petersburgo, sus bandas y el juego aéreo sustentado en el poderío por alto del gigante Artem Dyuba (1.96). Llega el Betis al partido con casi todo, con las únicas bajas por lesión de los laterales Martín Montoya y Juan Miranda, lo que abre la baraja al técnico verdiblanco de gestionar con amplitud su plantilla para poner en liza un once reconocible y solvente. Recuperado ya de su lesión muscular con su selección, podría volver a la portería bética el chileno Claudio Bravo en sustitución del portugués Rui Silva y, en la zaga, podría Pellegrini mover sus peones en el caso de que decidiera dar descanso a algunos de sus hombres clave como el lateral zurdo Álex Moreno, ya futbolista franquicia por méritos propios. La lesión de Miranda ha hecho que Álex Moreno lo juegue todo y la regla no escrita de que quien comparece junto al técnico juega, induce a pensar que el lateral de San Sadurní seguirá siendo una de las bazas de Pellegrini en su incansable aportación en la banda izquierda. Otra de las opciones del entrenador de Santiago, aunque parece que en esta ocasión podría esperar, sería la de alinear a Héctor Bellerín en el costado derecho y darle el izquierdo al franco-senegalés Youssouf Sabaly, quien pese a ser diestro ha jugado en el lateral zurdo con su selección y en su anterior equipo, el Girondins de Burdeos. El mediocentro bético es casi cosa de tres, el argentino Guido Rodríguez como clave de bóveda del entramado defensivo, el portugués William Carvalho y el mexicano Andrés Guardado, quien podría ser titular en sustitución de luso, quien salió de inicio ante el Mallorca Vuelve a la convocatoria bética el internacional francés Nabil Fekir una vez cumplida su sanción de tres partidos por su expulsión en Leverkusen ante el Bayer en la fase de grupos y entrará con toda seguridad en un once en el que Pellegrini podría reservar a Sergio Canales por un pisotón en un dedo que sufrió en el partido ante el Mallorca, aunque será convocado. También cuenta para el once inicial el goleador Juanmi Jiménez (16), quien descansará obligatoriamente por sanción ante el Sevilla y que, desde la mediapunta, contará con el brasileño William José Da Silva como estilete en el eje de la vanguardia verdiblanca en sustitución de Borja Iglesias. Siempre están para Pellegrini el estajanovista Aitor Ruibal, cada vez más titular en su inagotable capacidad defensiva por la banda, el capitán Joaquín Sánchez, uno de los fijos en Europa y que ya en San Petersburgo 'jugó' de Fekir, de enganche en la mediapunta, y el siempre decisivo en su perfil irregular Cristian Tello. Por su parte, el Zenit de Sergey Semak llega al Villamarín con el alivio del fin del valor doble de los goles en campo contrario y con la certeza de que tiene que ir sin reservas a por el empate de la eliminatoria, aunque con la estadística europea en su contra. El equipo de San Petersburgo, que ha perdido sus últimos siete partidos fuera de casa en las eliminatorias de Liga Europa, ganó su último partido europeo fuera ante la Real Sociedad en 2017 (1-3) y su balance desde entonces es de cuatro empates y catorce derrotas. Con las bajas por lesión del portero Stanislav Kritsyuk y el central croata Dejan Lovren, Semak pondrá en liza un once que variará en poco al dispuesto en el Gazpron Arena, en el que los rusos alternaron los despistes defensivos con un juego de ataque que por momentos desarboló el entramado defensivo de los verdiblancos. Habrán de estar los de Pellegrini muy pendientes, con el recuerdo de San Petersburgo del poderío por arriba de Artem Dzyuba y del delantero brasileño Malcom, autores de los dos goles con los que los rusos neutralizaron parcialmente el 0-2 con el que se pusieron en ventaja los béticos. Tampoco es descartable que el técnico del Zenit alinee al brasileño Yuri Alberto, quien llegó al Zenit por veinte millones de euros procedente del Internacional de Porto Alegre tras la marcha de Azmaun al Bayer Leverkusen y quien ya dispuso de minutos en la ida de la eliminatoria. Alineaciones probables: Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Pezzella, Édgar, Álex Moreno; Guido, Guardado; Aitor Ruibal, Fekir, Juanmi; William José. Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Rakitskyy, Wilmar Barrios, Chistyakov, Douglas Santos, Kuzyaev, Wendel, Claudinho, Malcom, Dzyuba. Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía) Estadio: Benito Villamarín. Horario: 21.00 horas (20.00 GMT).