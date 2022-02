Rusia gana terreno en África y busca llenar el vacío que deja Francia

Rabat/Nairobi, 23 feb En un mundo multipolar donde las grandes potencias intentan ampliar su influencia, Rusia ha apostado en los últimos años por el regreso a África tras la retirada que provocó la caída de la Unión Soviética y busca ahora llenar el vacío que dejará el repliegue militar francés del inestable Sahel, en el norte del continente. La superpotencia soviética respaldó los movimientos de liberación africanos durante la descolonización de los años sesenta y brindó a los nuevos Estados asistencia financiera y militar con el objetivo de convertirles al comunismo, frente a la influencia de Estados Unidos. Tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991, Rusia heredó sus lastres y África cayó en el olvido hasta la llegada del nuevo milenio, cuando el ascenso al poder de Vladímir Putin coincidió con el resurgir del continente. WAGNER, EN UNA DECENA DE PAÍSES Pero su influencia no se basa en buscar la buena gobernanza. "Pasa por entrar en países desestabilizados, cuyas estructuras estatales y militares están debilitadas" y ofrecer "sus servicios de seguridad, educación y formación hasta el punto de convertirse en agentes de poder", explica a Efe Pilar Rangel, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Málaga. Es lo que el director de investigación del Centro de África para Estudios Estratégicos (Washington), Joseph Siegle, llama en un reciente artículo "medidas asimétricas y a menudo extralegales" como "mercenarios, acuerdos de armas por recursos, contratos opacos o interferencia electoral". Rusia ha encontrado un nicho de influencia en el resurgimiento de los mercenarios en el continente y la empresa de seguridad privada Wagner Group, supuestamente propiedad del oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, próximo a Putin, se ha erigido en el brazo ejecutor de esa política del Kremlin. Wagner ha intervenido sigilosamente en Libia, Sudán, Mozambique o la República Centroafricana, país éste donde la presencia de sus mercenarios ha sido menos discreta en el último año al ser acusados de violaciones a los derechos humanos. Rangel eleva hasta una decena los países africanos donde opera la empresa rusa, incluyendo la República Democrática del Congo, Ruanda, Angola y Zimbabue. Más recientemente, su entrada en Mali desató las iras del presidente francés, Emmanuel Macron, que decidió la semana pasada retirar de ese país sus tropas antiterroristas. ELITES Y FUNCIONARIOS FORMADOS POR LA URSS Los lazos entre Rusia y Mali, país especialmente inestable con un gobierno militar en el poder tras dos golpes de Estado, se remontan a décadas atrás, indica a Efe Ousmane Diallo, antropólogo maliense con más de quince años de experiencia con ONG internacionales. En 1961, cuando Mali se independizó de Francia, el vacío dejado por los profesores galos se llenó con docentes rusos puestos a disposición por la URSS que estuvieron en activo hasta los ochenta. Además, Rusia concedió durante treinta años becas a los estudiantes malienses, que hoy constituyen alrededor de una cuarta parte de los funcionarios del país africano, indica Diallo. "No me equivoco si digo que la masa crítica intelectual maliense es rusa". La corriente de pensamiento antifrancés y prorrusa es generalizada en el país. Para Diallo y muchos otros malienses, la presencia de Rusia resolverá varios problemas del país, comenzando por la seguridad e integridad territorial. Francia planea ahora reubicar sus tropas en el vecino Níger, azotado también por el yihadismo y que comparte historia con Mali. Lo explica a Efe el médico nigerino Moha Mahaman, formado en la URSS a principios de los ochenta y que recuerda la cantidad de compatriotas que fueron a estudiar allí "en casi todos los sectores". "Eso hace que muchos nigerinos que aún trabajan en nuestra administración hoy tengan una concepción de la gestión estatal diferente a la occidental que se lleva a cabo en nuestro país", apunta. Mali y Níger forman parte de la movediza zona del Sahel, una franja que recorre el continente por el límite sur del Sahara, donde actúan grupos yihadista afines a Al Qaeda y el Estado Islámico y en la que se registran ataques mortíferos casi diarios. Se la conoce como "la frontera avanzada de Europa" por su proximidad al continente. "EL GRAN REGRESO" "Europa debe ser consciente de que, si abandona el Sahel, este vacío será llenado por Rusia, que está tratando de convertirse en el mayor proveedor de armas del continente africano", alerta Rangel. Actualmente, un 49 % de las armas que exporta Rusia van a parar a África. Desde la vecina Mauritania, parte del Sahel pero que tiene por ahora el terrorismo bajo control, Mohamed Salem Ould Dah, presidente del Centro de Desarrollo Árabe-Africano, ve clara la intención rusa de "posicionarse en África gracias a los problemas y crisis a los que se enfrenta este continente, incluidos los golpes militares". Prevé, sin embargo, que la presencia rusa "generará un conflicto peligroso y violento que cruzará la frontera hacia otros países de la subregión", que se convertirá en un "campo de conflicto entre poderes". Rangel vaticina que puede expandirse por otros países del Sahel como Burkina Faso -donde recientemente se frustró un golpe de Estado-, "desestabilizando así completamente la región". Incluso por Túnez y Argelia -Rusia está fortaleciendo con Argel lazos diplomáticos-, con lo que recuperaría, dice Rangel, la influencia perdida en los años noventa. "Es el gran regreso de Rusia a África".