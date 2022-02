Rover "Perseverance" cumple un año en busca de señal de vida en Marte

HANDOUT - El rover estadounidense "Perseverance" (der.) junto al minihelicóptero "Ingenuity» (centro) sobre la superficie de Marte. Foto: --/NASA/JPL-Caltech/MSSS/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial y mencionando el crédito completo

Con unos mil kilogramos de peso, tan grande como un auto y con docenas de instrumentos científicos, cámaras y micrófonos a bordo, el rover "Perseverance" cumple un año investigando a Marte. El "Perseverance" llegó el 18 de febrero de 2021 a Marte luego de una maniobra riesgosa y el entonces jefe en funciones de la agencia aeroespacial estadounidense NASA Steve Jurczyk aseguró que era un "día maravilloso", al tiempo que el presidente Joe Biden enviaba sus felicitaciones. "La perseverancia te llevará a todos lados", publicó en aquel momento la cuenta oficial del rover en la red social Twitter. Desde entonces, el vehículo de exploración espacial y el helicóptero que lleva a bordo debieron superar varios obstáculos, pero para alegría de los aficionados al espacio y los científicos de todo el mundo también consiguieron numerosas primicias y récords. Y los objetivos siguen siendo altos. La NASA informó que el rover continuará la búsqueda de rastros de antigua vida microbiana en Marte. "Los investigadores podrán profundizar sus conocimientos sobre el planeta rojo mientras el rover recorre el delta que se formó hace miles de millones de años en el cráter Jezero por los sedimentos de un antiguo río que existió allí", precisó. Además, se sigue planificando en cooperación con la Agencia Espacial Europea (ESA) cómo el "Perseverance" puede enviar muestras de Marte a la Tierra. Está previsto que, como muy pronto en 2026, vuele a Marte un "Sample Retrievel Lander", un módulo de aterrizaje con un sistema desde el cual despegaría luego un cohete con las muestras de Marte de regreso a la Tierra, algo inédito en la historia aeroespacial. La NASA adjudicó recientemente el contrato para la fabricación de este cohete, de casi 200 millones de dólares, a la compañía de defensa y tecnología Lockheed Martin. "Esta aventura revolucionaria inspirará al mundo", celebra el administrador de la NASA, Bill Nelson. "Perseverance" ya ha tomado muestras, aunque al principio no resultó tan fácil como se pensaba. Un primer intento de perforación fracasó en agosto pasado porque la roca no era lo suficientemente sólida y no se pudo llenar el tubo que recolecta las muestras. Pero luego nuevos intentos en otros lugares tuvieron éxito y las muestras, que son apenas más grandes que un lápiz, fueron guardadas de forma segura en el rover. El desarrollo y la construcción del rover duró ocho años. Costó unos 2.500 millones de dólares y fue lanzado desde la base espacial de Cabo Cañaveral en julio de 2020 para luego aterrizar en Marte tras 203 días de vuelo y 472 millones de kilómetros recorridos. "Perseverance" es ya el quinto rover que la NASA lleva a Marte, el anterior había sido el "Curiosity", que llegó al planeta rojo en 2012. El vehículo de exploración espacial "Perseverance" lleva a bordo siete instrumentos científicos, 23 cámaras, un láser y micrófonos, entre otros dispositivos. Científicos y fanáticos del espacio se mostraron entusiasmados especialmente por los sonidos captados por los micrófonos del rover, además de por las imágenes y los vídeos. El "Perseverance" envió grabaciones de audio de su aterrizaje, de la prueba de su láser y de un recorrido sobre la superficie marciana, todo material de audio que nunca antes se había conocido. En tanto, el minihelicóptero "Ingenuity" se convirtió de forma inesperada en la superestrella secreta de la misión. En realidad, estaba previsto que la misión del minihelicóptero durara solo 30 días, pero se ha ampliado indefinidamente. El helicóptero tiene que soportar las condiciones extremas de Marte. Por la noche, las temperaturas descienden hasta los 90 grados bajo cero, lo que supone un reto para las baterías y los aparatos electrónicos. Debido a la delgada atmósfera, que tiene una densidad de apenas un uno por ciento de la de la Tierra, los rotores del "Ingenuity" tienen que acelerar mucho más que lo que logran los helicópteros en la Tierra. El helicóptero, que funciona con baterías de iones de litio y pesa alrededor de 1,8 kilogramos, fue la primera aeronave que completó un vuelo en otro planeta cuando despegó por primera vez en abril. Desde entonces ya ha completado 19 vuelos. En total, el minihelicóptero estuvo en el aire durante más de media hora, mucho más de lo que los científicos creían posible de antemano. "Pocos pensaban que haríamos un vuelo, y menos aún que serían cinco", dijo el jefe del equipo "Ingenuity", Teddy Tzanetos. "Que llegaríamos tan lejos como lo hicimos, nadie lo creía". dpa